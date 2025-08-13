Despite the ban, pilgrims were insisting on going to Kedarnath Dham, police lathicharged रोक के बावजूद केदारनाथ धाम जाने की जिद कर रहे थे तीर्थयात्री, पुलिस ने लाठी चार्ज कर तितर-बितर किया, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
रोक के बावजूद केदारनाथ धाम जाने की जिद कर रहे थे तीर्थयात्री, पुलिस ने लाठी चार्ज कर तितर-बितर किया

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए इस हफ्ते केदारनाथ यात्रा को 14 अगस्त तक रोक दिया था। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया था कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 12, 13 और 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग सहित प्रदेश भर में कई जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सोनप्रयाग, उत्तराखंडWed, 13 Aug 2025 06:57 PM
उत्तराखंड में भारी बारिश चेतावनी व खराब मौसम की वजह केदारनाथ धाम की यात्रा पर 14 अगस्त तक रोक लगी हुई है, इसी वजह से फिलहाल वहां जाने के इच्छुक यात्रियों को रास्ते में ही रोक दिया जा रहा है। हालांकि रोक के बाद भी सोनप्रयाग जिले में जमा हुई तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ बुधवार को बेकाबू हो गई और वहां जाने की जिद करने लगी। इस दौरान उन्होंने ना केवल पुलिस का विरोध किया, बल्कि रास्ता रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। इसी दौरान लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठियां भांजते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया।

हालांकि इतनी सख्ती के बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए जबरन यात्रा पर रवाना हो गए। इस झड़प के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बैरियर हटाते लोग और फिर उन्हें खदेड़ते हुए पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं।

इससे पहले रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को रविवार को 14 अगस्त तक रोक दिया था। इस बारे में जानकारी देते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया था कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 12, 13 और 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग सहित प्रदेश भर में कई जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। इसी वजह से यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है।

जैन ने कहा था, ‘भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ धाम की यात्रा को एहतियातन अगले तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है।’ उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस दौरान सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया गया है और राष्ट्रीय राजमार्गों के ‘डेंजर जोन’ (खतरे वाले क्षेत्र) में 24 घंटे जेसीबी व पोकलैंड मशीनें तैनात की गई हैं, ताकि मार्ग बाधित होने पर तुरंत खोलने की कार्रवाई हो सके।

उन्होंने बताया था कि नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।

(भाषा इनपुट के साथ)

Uttarakhand News

