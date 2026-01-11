घुप कोहरा और मानइस में पारा, उत्तराखंड में कोरी ठंड का कहर; कब मिलेगी राहत

संक्षेप: उत्तराखंड में कोरी ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैदानों में घुप कोहरा छाया हुआ है और पहाड़ों में पाला। मुक्तेश्वर में पारा माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं हैं।

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों मिला-जुला बना हुआ है। पूरे प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। मैदानों में जहां घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, वहीं पहाड़ों में पाले और माइनस तापमान ने ठिठुरन बढ़ा दी है।

मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में घने कोहरे और पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने को लेकर चेतावनी जारी की है। खासकर मुक्तेश्वर में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे (माइनस) पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, रविवार को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं कोहरा रह सकता है।

घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। वहीं, पर्वतीय इलाकों में पाले के कारण सुबह और शाम की ठंड और ज्यादा चुभने लगी है। पिछले कई दिनों से मैदानी क्षेत्रों में लगातार कोहरा छाए रहने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गलन भी बढ़ती जा रही है।

पंतनगर में सर्द रातें, मुक्तेश्वर में माइनस में पारा शनिवार को मुक्तेश्वर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर –0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम है। उधर, मैदानी इलाके पंतनगर में भी रातें बेहद सर्द हो गई हैं। यहां न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से चार डिग्री कम है।