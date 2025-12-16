बेटी की शादी पर 25 हजार उधार नहीं दिए, जवान ने महिला को मौत के घाट उतारा

संक्षेप: अल्मोड़ा में पीआरडी जवान ने गांव की एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी की बेटी की शादी से पहले 25 हजार उधार देने का वादा किया था, लेकिन शादी से पहले वह मुकर गई।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पीरआडी जवान को अपनी बेटी की शादी पर 25 हजार उधार नहीं मिले तो उसने गांव की ही एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। 14 नवंबर को हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने आरोपी की बेटी की शादी में देने का वादा किया था। वादा पूरा न होने पर वह बौखलाया हुआ था। मामूली विवाद में की गई इस हत्या ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

घटना अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा थाना क्षेत्र के गांव सांगड़ की है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि गांव निवासी 55 वर्षीय गंगा देवी की 14 नवंबर को हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी अगले दिन मृतका के परिजनों को मिली, जिसके बाद 16 नवंबर को परिजनों की तहरीर पर लमगड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जल्द ही आरोपी तक पहुंच गई।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे पुलिस जांच में सामने आया कि गांव सांगड़ साहू निवासी पीआरडी जवान गोपाल सिंह की बेटी की शादी 30 नवंबर को तय थी। गंगा देवी ने शादी में आर्थिक मदद के तौर पर 25 हजार रुपये देने का वादा किया था, लेकिन किसी कारणवश वह यह रकम नहीं दे सकी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची।