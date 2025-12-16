Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Denied 25000 Loan for Daughter Wedding PRD Jawan Kills Woman in almora of uttarakhand
बेटी की शादी पर 25 हजार उधार नहीं दिए, जवान ने महिला को मौत के घाट उतारा

बेटी की शादी पर 25 हजार उधार नहीं दिए, जवान ने महिला को मौत के घाट उतारा

संक्षेप:

अल्मोड़ा में पीआरडी जवान ने गांव की एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी की बेटी की शादी से पहले 25 हजार उधार देने का वादा किया था, लेकिन शादी से पहले वह मुकर गई।

Dec 16, 2025 12:11 pm ISTGaurav Kala अल्मोड़ा
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पीरआडी जवान को अपनी बेटी की शादी पर 25 हजार उधार नहीं मिले तो उसने गांव की ही एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। 14 नवंबर को हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने आरोपी की बेटी की शादी में देने का वादा किया था। वादा पूरा न होने पर वह बौखलाया हुआ था। मामूली विवाद में की गई इस हत्या ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

घटना अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा थाना क्षेत्र के गांव सांगड़ की है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि गांव निवासी 55 वर्षीय गंगा देवी की 14 नवंबर को हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी अगले दिन मृतका के परिजनों को मिली, जिसके बाद 16 नवंबर को परिजनों की तहरीर पर लमगड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जल्द ही आरोपी तक पहुंच गई।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस जांच में सामने आया कि गांव सांगड़ साहू निवासी पीआरडी जवान गोपाल सिंह की बेटी की शादी 30 नवंबर को तय थी। गंगा देवी ने शादी में आर्थिक मदद के तौर पर 25 हजार रुपये देने का वादा किया था, लेकिन किसी कारणवश वह यह रकम नहीं दे सकी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची।

हत्याकांड के बाद से फरार था आरोपी

एसएसपी ने बताया कि 14 नवंबर को आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर गंगा देवी का उसके ही गलोबंद से गला घोंट दिया। हत्या के बाद आरोपी गलोबंद अपने साथ ले गया और फरार हो गया। पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हल्द्वानी में एक ज्वेलर्स की दुकान से मृतका का गलोबंद बरामद किया, जिसे आरोपी ने बेच दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख 20 हजार रुपये नकद भी बरामद किए। बरामदगी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

