Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Demographic Manipulation in Uttarakhand police reveal How Faizan Exploited Government Database
उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की साजिश बेनकाब, फैजान ने सरकारी सिस्टम में ऐसे की 'घुसपैठ'

उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की साजिश बेनकाब, फैजान ने सरकारी सिस्टम में ऐसे की 'घुसपैठ'

संक्षेप: नैनीताल पुलिस ने बताया कि वनभूलपुरा इलाका डेमोग्राफी चेंज की सबसे बड़ी चिंता का केंद्र रहा है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने में जिनको पुलिस ने पकड़ा है, वह एक व्यवस्थित गिरोह है।

Mon, 17 Nov 2025 09:57 AMGaurav Kala नैनीताल
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की साजिश बेनकाब हुई है। नैनीताल के वनभूलपुरा में सीएससी से फर्जी स्थायी निवास, विवाह प्रमाणपत्र बनाने के खुलासे और तीन लोगों को गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर लंबे समय से उठ रही चिंताओं को अब और बल मिल गया है। पुलिस ने फर्जीवाड़े में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद डेमोग्राफिक बदलाव के लिए किए जा रहे प्रयासों का खुलासा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को पत्रकारों से रूबरू एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि वनभूलपुरा इलाका डेमोग्राफी चेंज की सबसे बड़ी चिंता का केंद्र रहा है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने में जिनको पुलिस ने पकड़ा है वह एक व्यवस्थित गिरोह है।

ये भी पढ़ें:बाहर गुस्साई भीड़ और घरों में कैद लोग; नैनीताल में धार्मिक स्थल पर मिला था मांस

मास्टरमाइंड फैजान ने कैसे की घुसपैठ

गिरोह ने आधार, मैरिज सर्टिफिकेट और बिजली बिलों का दुरुपयोग कर फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र तैयार किए। गिरोह का मास्टरमाइंड फैजान तहसील में अरायजनवीस पद पर तैनात है। उसके पास तहसील का पूरा डाटा उपलब्ध था। जिसका इस्तेमाल वह फर्जीवाड़े के लिए कर रहा था। गिरोह का दूसरा सदस्य रईस है, जो आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी स्थाई निवास और मैरिज प्रमाण पत्र बनाता था। तीसरा आरोपी दिनेश है। जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कर्मचारी है।

बड़ा खुलासा

एसएसपी ने बताया कि कोई व्यक्ति फैजान को नाम देता था फिर दिनेश उस नाम पर पुराने बिजली बिल तैयार कर फैजान को सौंपता था। दिनेश के पास पुराना बिजली डाटा था, जिस पर वह बकायदा प्रमाणित मुहर लगाकर उसे बिल उपलब्ध कराता था। इसके बाद फैजान इन बिलों को 'अपनी सरकार' पोर्टल पर अपलोड कर स्थाई निवास प्रमाण पत्र हासिल कर लेता था। एसएसपी ने इसे डेमोग्राफी बदलाव के लिए की जा रही कोशिश का 'बड़ा खुलासा' माना है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।