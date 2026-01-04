Hindustan Hindi News
दिल्ली से हरिद्वार लाकर महिला से दरिंदगी, ताबीज का झांसा देकर पहले शराब पिलाई फिर रेप

संक्षेप:

दिल्ली से हरिद्वार लाकर महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार, ताबीज का झांसा देकर आरोपी उसे उत्तराखंड लाया था। शराब पिलाई और फिर रेप किया।

Jan 04, 2026 09:09 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
ताबीज दिलाकर बीमारी दूर करने का झांसा देकर दिल्ली निवासी एक युवक द्वारा महिला को हरिद्वार लाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली निवासी पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने उसे यह कहकर डरा दिया था कि उस पर “साया” है, जिसकी वजह से वह लंबे समय से बीमार चल रही है। इसी दौरान सोनू सिंह नामक युवक, जो उसके घर आता-जाता था, ने भरोसा दिलाया कि हरिद्वार में विशेष ताबीज बनवाने से उसकी परेशानी दूर हो जाएगी।

पीड़िता के साथ बुआ की बेटी भी थी

पीड़िता के मुताबिक 28 नवंबर को सोनू सिंह उसे हरिद्वार ले आया। इस दौरान उसकी बुआ की बेटी और सोनू का एक दोस्त सन्नी भी साथ था। आरोप है कि हरिद्वार पहुंचने के बाद सोनू महिला को ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित अपनी बहन के घर ले गया। वहां उसने महिला को शराब पिलाई और नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी लगातार उस पर अपने पति को छोड़ने का दबाव बना रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है।

उधर, ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

