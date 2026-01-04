दिल्ली से हरिद्वार लाकर महिला से दरिंदगी, ताबीज का झांसा देकर पहले शराब पिलाई फिर रेप

संक्षेप: दिल्ली से हरिद्वार लाकर महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार, ताबीज का झांसा देकर आरोपी उसे उत्तराखंड लाया था। शराब पिलाई और फिर रेप किया।

ताबीज दिलाकर बीमारी दूर करने का झांसा देकर दिल्ली निवासी एक युवक द्वारा महिला को हरिद्वार लाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली निवासी पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने उसे यह कहकर डरा दिया था कि उस पर “साया” है, जिसकी वजह से वह लंबे समय से बीमार चल रही है। इसी दौरान सोनू सिंह नामक युवक, जो उसके घर आता-जाता था, ने भरोसा दिलाया कि हरिद्वार में विशेष ताबीज बनवाने से उसकी परेशानी दूर हो जाएगी।

पीड़िता के साथ बुआ की बेटी भी थी पीड़िता के मुताबिक 28 नवंबर को सोनू सिंह उसे हरिद्वार ले आया। इस दौरान उसकी बुआ की बेटी और सोनू का एक दोस्त सन्नी भी साथ था। आरोप है कि हरिद्वार पहुंचने के बाद सोनू महिला को ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित अपनी बहन के घर ले गया। वहां उसने महिला को शराब पिलाई और नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी लगातार उस पर अपने पति को छोड़ने का दबाव बना रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है।