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दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में, पर शहर आने में लग रहे और 2 घंटे! लोगों ने निकाली भड़ास

Apr 20, 2026 03:26 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Delhi-Dehradun Expressway: नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली टू देहरादून पहुंचने में अधिक से अधिक ढाई घंटे लग रहे हैं, लेकिन शहर में घुसने के लिए दो घंटे और लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह के कई वीडियो शेयर किए हैं।

दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में, पर शहर आने में लग रहे और 2 घंटे! लोगों ने निकाली भड़ास

Delhi-Dehradun Expressway: हाल ही में बनकर तैयार हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ने जहां दिल्ली से देहरादून की दूरी को काफी कम कर दिया है, वहीं दूसरी ओर यह एक्सप्रेसवे अब देहरादून शहर के लिए नई चुनौती बन गया है। दिल्ली से देहरादून का सफर अब महज ढाई घंटे में पूरा हो रहा है, लेकिन शहर के अंदर पहुंचते ही लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को शहर तक आने में दो घंटे और लग रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं लगभग रोजाना हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जाम के वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और जमकर भड़ास निकाल रहे हैं।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दिल्ली से बड़ी संख्या में पर्यटक देहरादून पहुंचने लगे हैं। वीकेंड पर स्थिति और भी खराब हो गई, जब शहर के कई हिस्सों में लंबा जाम लग गया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स में लोगों ने ट्रैफिक की बदहाल स्थिति को दिखाया। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि “दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच गए, लेकिन देहरादून के अंदर ही 2 घंटे लग गए।”

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इंस्टाग्राम और X पर कई यूजर्स देहरादून शहर में जाम पर काफी गुस्सा हैं। उन्होंने सुझाव दिए कि मसूरी जाने वालों के लिए देहरादून को बायपास करने का रास्ता बनाया जाना चाहिए, ताकि शहर में ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार को जल्द ही नई ट्रैफिक मैनेजमेंट योजना लानी चाहिए।

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की खासियत

करीब 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जोड़ता है। यह मार्ग बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों से होकर गुजरता है। यह 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जिसे भविष्य में 8-लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें कुल 16 एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बनाए गए हैं, जिससे रास्ते में पड़ने वाले शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है।

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एक्सप्रेसवे में वन्यजीवों के लिए खास इंतजाम

एक्सप्रेसवे में राजाजी नेशनल पार्क के पास करीब 14 किलोमीटर लंबा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जानवरों की आवाजाही प्रभावित न हो। इसके अलावा 340 मीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है। जहां एक ओर देहरादून की पहुंच आसान हुई है, वहीं अचानक बढ़े पर्यटकों के दबाव ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। जाम के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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