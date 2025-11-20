दिल्ली धमाके का उत्तराखंड कनेक्शन! आतंकी उमर नबी के संपर्क में था देहरादून का डॉक्टर और एक महिला

संक्षेप: Delhi Blast Uttarakhand Link: दिल्ली लालकिला धमाके में उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकी उमर नबी देहरादून के एक डॉक्टर और पिथौरागढ़ की एक महिला के संपर्क में था। डॉक्टर अब फरीदाबाद में रहता है।

Delhi Blast Uttarakhand Link: दिल्ली लालकिला धमाके में उत्तराखंड का कनेक्शन भी सामने आया है। देहरादून का एक चिकित्सक और पिथौरागढ़ की एक महिला धमाके के मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी के संपर्क में थे। हालांकि, एसटीएफ और इंटेलिजेंस ने जब इन दोनों से संपर्क किया तो पता चला कि काफी समय पहले वे उमर के संपर्क में थे। देहरादून निवासी डॉक्टर अब फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि महिला नोएडा में है।

सूत्रों के मुताबिक डॉ. उमर की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें उत्तराखंड कनेक्शन मिला। इसमें देहरादून के एक डॉक्टर और पिथौरागढ़ की एक महिला का नाम सामने आया। दोनों ने डॉ.उमर से संपर्क किया था। यह जानकारी यूपी एटीएस ने उत्तराखंड पुलिस से साझा की। इस पर उत्तराखंड इंटेलिजेंस, एसटीएफ ने उनकी तलाश शुरू की।

इंटेलिजेंस डॉक्टर के देहरादून स्थित घर पहुंची तो पता चला कि वह स्थायी रूप से फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद एक टीम फरीदाबाद भेजी गई तो पता चला दो साल पहले यहां आने के बाद उनका डॉ. उमर से संपर्क नहीं हुआ।

नौकरी के लिए फोन जांच में पता चला कि पिथौरागढ़ की महिला एक प्लेसमेंट एजेंसी में काम करती थी। किसी कंपनी को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत थी। ऐसे में महिला ने डॉ.उमर को मेल भेजकर इस नौकरी की सूचना दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद महिला ने डॉ. उमर को फोन किया था। महिला मौजूदा समय मे नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत है।