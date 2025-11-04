Hindustan Hindi News
Delhi History Sheeter killed in Dehradun Killer Told Eyewitnesses Call the Police Before Walking Away
दिल्ली के हिस्ट्रीशीटर को देहरादून में दी मौत, चश्मदीदों से बोला-पुलिस बुला लेना; पैदल निकला हत्यारोपी

संक्षेप: दिल्ली के हिस्ट्रीशीटर को देहरादून में पुरानी रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारोपी पैदल निकला और जाते-जाते चश्मदीदों से बोला- पुलिस को बुला लो। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब चार से पांच मिनट तक संघर्ष चला।

Tue, 4 Nov 2025 08:45 AMGaurav Kala देहरादून
देहरादून में पुरानी रंजिश के चलते दिल्ली के हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त हिस्ट्रीशीटर ने ही हाथ में ब्लेड ले रखा था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने अजय नाम के हत्यारोपी को हिरासत में लिया है। हिस्ट्रीशीटर करीब ढाई महीने पूर्व जेल से छूटकर आया था। बताया जा रहा है कि बदमाश को मारने के बाद हत्यारोपी चश्मदीदों से बोला- पुलिस बुला लेना।

घटना सोमवार देर शाम प्रेमनगर थाना क्षेत्र के स्मिथनगर में हुई। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि नई दिल्ली के मुंतानी डांडा निवासी अरुण कुमार उर्फ डीके (38 वर्ष) दून में प्रेमनगर क्षेत्र के स्मिथनगर में रहकर ई-रिक्शा चला रहा था। सोमवार शाम को वह स्मिथनगर में पावर हाउस रोड पर स्थित नाई की दुकान से बाल रंगकर बाहर निकला। इस दौरान अजय नाम के युवक से उसका सामना हो गया।

चार से पांच मिनट चला संघर्ष

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अरुण के हाथ में ब्लेड था। इस दौरान अरुण की अजय से मारपीट हुई। करीब चार-पांच मिनट तक दोनों में संघर्ष चला। आसपास कोई भी बीच-बचाव को नहीं आया। अरुण अचेत होकर सड़क पर गिरा और आरोपी मौके से पैदल फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। अरुण के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखा गया। उधर, मृतक की पत्नी शीतल को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा गया है।

चश्मदीदों से बोला- पुलिस बुला लेना

दून में अरुण कुमार उर्फ डीके की हत्या के बाद हत्यारोपी मौके से पैदल चलकर गया। जाते वक्त उसने लोगों से कहा कि पुलिस बुला लो। यह जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताई। जानकारी के मुताबिक, शाम करीब पौने छह बजे यह वारदात हुई। अजय से संघर्ष के दौरान अरुण के चेहरे पर भी ब्लेड लगा था। पुलिस के मुताबिक, अरुण पर जानलेवा हमले का मामला भी दर्ज है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक, अजय से अरुण की पुरानी रंजिश की जानकारी मिली है। शव पर चोट का कोई गहरा निशान नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असल वजह स्पष्ट हो सकेगी। मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाना है।

हमलावर पकड़ा

वारदात के बाद हमले में शामिल अजय को पुलिस ने कुछ देर बाद ही पकड़ लिया। आरोपी को लेकर पुलिस टीम थाने पहुंची। थाने में आरोपी से एसपी सिटी प्रमोद कुमार, सीओ प्रेमनगर रीना राठौर और एसओ प्रेमनगर कुंदन राम ने लंबी पूछताछ की। संभावना है कि पुलिस मंगलवार को हत्यारोपी की गिरफ्तारी दिखाएगी।

अरुण ने 2022 में साथी पर किया था जानलेवा हमला

सोमवार को जान गंवाने वाला अरुण हाल में जेल से छूटकर आया था। एसओ कुंदन राम ने बताया कि जून 2022 में अरुण से एक पार्टी में अपने साथी बॉबी सूद पर ब्लेड से जानलेवा हमला किया था।

Uttarakhand Crime News

