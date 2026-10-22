दिल्ली में ग्रैप-1 प्रतिबंधों का उत्तराखंड पर भी असर, रोडवेज की पुरानी बसों को नहीं मिलेगी एंट्री
दिल्ली में ग्रैप-1 प्रतिबंधों का उत्तराखंड पर भी असर देखने को मिलेगा। रोडवेज की पुरानी बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-6 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है।
दिल्ली-एनसीआर की हवा दशहरे के अगले दिन बुधवार को खराब श्रेणी में आ गई। इसके साथ ही ग्रैप-1 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इनके तहत उत्तराखंड समेत अन्य बाहरी राज्यों से आने वाली बसों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-6 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। पहले यह प्रतिबंध ग्रैप के दूसरे चरण में लागू होता था।
उत्तराखंड पर भी असर
इनके तहत उत्तराखंड समेत बाहरी राज्यों से आने वाली पुरानी बसों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-6 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, बुधवार दोपहर दो बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 244 अंक पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी एक्यूआई के खराब श्रेणी में ही बने रहने के आसार हैं। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया गया है।
ऋषिकेश से चार स्पेशल ट्रेन शुरू
ऋषिकेश। त्योहारी सीजन में रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। अभी योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से विभिन्न राज्यों के लिए चार स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ प्रबंधक महेश यादव के मुताबिक, योगनगरी से हर गुरुवार अजमेर, बुधवार को उदयपुर सिटी,गुरुवार और रविवार को मुजफ्फरपुर, शुक्रवार को कोलकाता के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। कोलकत्ता स्पेशल 20 नवंबर, उदयपुर सिटी 28 नवंबर, अजमेर 29 नवंबर और मुजफ्फपुर 29 नवंबर तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सभी ट्रेनों का विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव भी दिया गया है, जिससे यात्रियों को गतंव्य तक पहुंचने में आसानी हो।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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