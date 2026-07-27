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काम की बात: दिल्ली-देहरादून का सफर होने वाला है महंगा, 80 KM लंबा होगा; किराया भी बढ़ेगा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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कावंड़ यात्रा के चलते आगामी 30 जुलाई से हल्द्वानी से दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों को ज्यादा दूरी तय करने के साथ अधिक किराया देना पड़ सकता है।

Delhi Dehradun Journey Costlier
दिल्ली-देहरादून का सफर महंगा होगा

आगामी कांवड़ मेले के दौरान हल्द्वानी से दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों को ज्यादा दूरी तय करने के साथ अधिक किराया देना पड़ सकता है। आगामी 30 जुलाई से 12 अगस्त तक विशेष यातायात डायवर्जन प्लान के तहत रोडवेज बसों को लंबे और वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रा लंबी होने के साथ किराया बढ़ना तय है।

हर साल श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सामान्य बसों और व्यावसायिक वाहनों को डायवर्ट रूट से भेजा जाता है।

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80 किमी तक सफर बढ़ेगा, किराया कितना होगा

काठगोदाम डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गणेश पंत ने बताया कि व्यवस्था के तहत दिल्ली जाने वाली बसों को हापुड़-बुलंदशहर मार्ग से और हरिद्वार व देहरादून जाने वाली बसों को मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रास्ते संचालित किया जाएगा। आधिकारिक रूट मैप जल्द ही जारी होगा। इस बदलाव से प्रत्येक बस को अपने तय रास्ते से करीब 50 से 80 किलोमीटर तक का अतिरिक्त सफर तय करना होगा। परिचालन लागत बढ़ने से प्रति यात्री 80 से 100 रुपये तक की किराया बढ़ोतरी हो सकता है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे का अतिरिक्त समय लग सकता है।

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दिल्ली-देहरादून के लिए 64 बसें

हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो से हर दिन दिल्ली व दून को 64 बसों का संचालन होता है। इनमें काठगोदाम डिपो से दिल्ली के लिए 26 और देहरादून को छह बसें, जबकि हल्द्वानी डिपो से दिल्ली को 24 और दून के लिए आठ बसें चलती हैं। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए अतिरिक्त चालकों की ड्यूटी लगाई जा रही है और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे से नहीं गुजरेंगे कांवड़ वाहन

देहरादून। कांवड़ मेले में दून को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने को पुलिस-प्रशासन ने प्लान तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे और दून-पांवटा हाईवे से कांवड़ वाहनों को देहरादून में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच समन्वय बनाकर विशेष रूट प्लान तैयार किया है। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी ने बताया, इसके तहत दिल्ली से आने वाले कांवड़ वाहनों की दिल्ली एंट्री प्वाइंट पर ही नए एक्सप्रेस-वे में एंट्री रोक दी जाएगी। पांवटा साहिब से आने वाले कांवड़ वाहनों को हिमाचल की सीमा पर सहारनपुर मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इसके बाद वाहन सहारनपुर होते हुए हरिद्वार को जाएंगे और उनको देहरादून शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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