दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कल से भारी वाहनों की एंट्री बंद, यह है डायवर्जन प्लान
Delhi-Dehradun Highway News: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कल से 12 अगस्त तक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है। कांवड़ यात्रा के चलते यह फैसला लिया गया है।
Delhi-Dehradun Highway News: कांवड़ यात्रा के चलते 29 जुलाई की मध्यरात्रि से दिल्ली-दून हाईवे (एनएच-58) और गंगनहर पटरी पर भारी वाहनों का आवागमन 12 अगस्त तक बंद रहेगा। 29 जुलाई से चार अगस्त तक हल्के-माध्यम वाहन एनएच-58 पर बाईं लेन में चलते रहेंगे। मगर, चार अगस्त की रात से इस हाईवे पर अगले आदेश तक सभी प्रकार के वाहनों को पूरी तरह बंद किया जाएगा। वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग प्रयोग कर गंतव्य तक जा सकेंगे।
वन-वे व्यवस्था
कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक को नियंत्रित रखने को पुलिस ने इस बार भी वाहनों को वन-वे व्यवस्था में चलाने का निर्णय लिया। हरिद्वार आने वाले बड़े वाहनों को आईडीपीएल की पार्किंग में खड़ा करने, दोपहिया को मुनिकीरेती होकर नीलकंठ तक पहुंचने और वापसी और गरूड़चट्टी से बैराज और फिर चीला रोड से हरिद्वार भेजने का प्लान बनाया।
यह है डायवर्जन प्लान
● 29 जुलाई की रात 12 बजे से 12 अगस्त तक नहर पटरी और एनएच-58 पर भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
● 29 जुलाई रात 12 बजे से 12 अगस्त तक मुजफ्फरनगर से मीरापुर होकर बिजनौर मार्ग पर भारी वाहन बंद रहेंगे।
● 29 जुलाई की रात 12 बजे से चार अगस्त की रात 12 बजे तक हल्के-मध्यम वाहन एनएच-58 की बायीं लेन पर चलेंगे। जबकि, एनएच-58 की दायीं लेन हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी।
● 04 अगस्त की रात 12 बजे से एनएच-58 पर सभी प्रकार के वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। वैकल्पिक मार्ग के तौर पर हरिद्वार की तरफ से आने और यहां से जाने वाले सभी वाहन देवबंद-रामपुर तिराहा जानसठ रोड से रामराज-मवाना मार्ग से मेरठ पहुंचेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आएंगे।
● 04 अगस्त मध्य रात्रि से 12 अगस्त तक एनएच-58 सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
रेलवे क्षेत्र दो सुपर जोन, चार जोन में बंटा
हरिद्वार। कांवड़ मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सकुशल आयोजन के लिए जीआरपी उत्तराखंड ने कांवड़ रेलवे क्षेत्र को दो सुपर जोन, चार जोन और सात सेक्टर में विभाजित किया है। कांवड़ अवधि में शिवभक्तों और यात्रियों की सुरक्षित और सुगम रेल यात्रा जीआरपी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कांवड़ के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। सोमवार को कांवड़ मेला के तहत रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एसपी जीआरपी अरुणा भारती ने आरपीएफ, रेलवे के अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री बल के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी जीआरपी ने बताया कि सीसीटीवी के माध्यम से रेलवे क्षेत्र में लगातार चेकिंग चल रही है।
शिवभक्तों से मधुर व्यवहार करे पुलिस : एडीजी
ऋषिकेश। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों की सुरक्षा और ट्रैफिक संचालन के लिए एडीजी ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया। पुलिस को कांवड़ियों से मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए। कांवड़ ड्यूटी में तैनात टिहरी, पौड़ी एवं देहरादून के पुलिस अधिकारियों को एडीजी-लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने ब्रीफ किया। श्रीदेव सुमन विवि के ऋषिकेश कैंपस कॉलेज में पुलिस के अफसरों को निष्ठा से ड्यूटी निभाने को कहा। ऋषिकेश-मुनिकीरेती और नीलकंठ क्षेत्र में छह ड्रोन और 185 कैमरों से नजर रखी जाएगी।
दुकान संचालकों के सत्यापन के निर्देश
एडीजी ने पूरे रूट पर अस्थायी दुकान संचालकों के सत्यापन के लिए निर्देशत किया। वहीं, सोशल मीडिया पर अफवाह या सौहार्द को बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई को कहा। इस यात्रा में ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र को कांवड़ यात्रा में में 26 जोन और 51 सेक्टर में बांट दिया गया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।