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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर चोरी! वायरल हो रहा वीडियो, NHAI ने क्या कहा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का नया वीडियो वायरल हुआ है। लोगों का दावा है कि सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की रेलिंग चोरी हो रही हैं। इस दावे पर NHAI का रिप्लाई आया है।

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन को कुछ ही महीने हुए हैं और एक्सप्रेसवे से जुड़ा एक वीडियो चर्चा में है। कुछ दिन पहले मॉनसूनी बारिश से एक्सप्रेसवे की सड़क पर गड्ढा आ गया था। अब वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर लगे सामानों की चोरी हो रही है! वायरल हो रहे वीडियो पर एनएचएआई (NHAI) का भी बयान आया है।

वायरल वीडियो के मुताबिक, लोग दावा कर रहे हैं कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर डाटकाली से गणेशपुर के बीच कई जगह सुरक्षा रेलिंग गायब है। इससे एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों द्वारा रेलिंग चोरी होने की आशंका जताने के बीच एनएचएआई का कहना है कि कुछ जगह ट्रकों की टक्कर से रेलिंग क्षतिग्रस्त हुई थी और उन्हें हटाया जा रहा है।

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कई स्थानों पर सुरक्षा रेलिंग गायब

वायरल वीडियो में एक्सप्रेसवे के किनारे कई स्थानों पर लोहे की सुरक्षा रेलिंग नजर नहीं आ रही है। इसके अभाव में दुर्घटना का जोखिम बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने रेलिंग गायब होने वाले स्थानों की जांच कराने और वहां जल्द नई रेलिंग लगाने की मांग की है। इस संबंध में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ सिंह ने बताया कि कुछ स्थानों पर रेलिंग ट्रकों की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई थी। हादसों में क्षतिग्रस्त रेलिंग को विभागीय स्तर से हटाया जा रहा है।

NHAI का क्या कहना है

उधर, उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि एक्सप्रेसवे के ऊंचे हिस्सों, विशेषकर संवेदनशील वन क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों के आसपास, शोर कम करने को ध्वनि अवरोधक लगाए हैं। इनका उद्देश्य वाहनों के शोर को कम कर वन्यजीवों पर इसका प्रभाव घटाना है। ये बैरियर सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और एक्सप्रेसवे के ऊंचे हिस्सों पर वाहनों की आवाजाही के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

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सहस्रधारा में फोटो खिंचाते बही युवती की मौत

हरियाणा की दोस्तों के साथ देहरादून घूमने आई 28 वर्षीय युवती की सहस्रधारा में नदी में डूबने से मौत हो गई। नदी किनारे फोटो खिंचवाने के दौरान पैर फिसलने से युवती नदी में गिरकर बह गई थी। राजपुर थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि शनिवार दोपहर सहस्रधारा में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संदीप ने आईटी पार्क चौकी को हादसे की सूचना दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच युवती की तलाश शुरू की। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीमों की संयुक्त कार्रवाई में युवती घटनास्थल से काफी दूर मिली। नदी से बाहर निकाल कर उसे कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। भट्ट ने बताया कि मृतका नेहा आर्या पुत्री राजेश कुमार पानीपत, हरियाणा की रहने वाली थी। वह दोस्तों के साथ देहरादून घूमने आई थी। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई। रविवार को परिजनों के दून पहुंचने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव उनके सुपुर्द कर दिया गया।

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कैंपटी फॉल में डॉक्टर ने बचाई पर्यटक की जान

मसूरी। कैंपटी फॉल में रविवार को एक डॉक्टर की तत्परता से हरियाणा के पर्यटक की जान बच गई। जानकारी के अनुसार, अजय गौतम पुत्र कृष्णा गौतम अपने चार दोस्तों के साथ कैंपटी फॉल घूमने आया था। यहां फॉल में नहाने के दौरान वह पानी की तेज निकासी वाले हिस्से में फंसकर डूबने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वह अचेत होने लगा। साथियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी। अजय को पानी से बाहर निकालकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। यहां परिवार के साथ घूमने आए एक डॉक्टर ने अजय की गंभीर हालत देखी। उन्होंने आनन-फानन में अजय का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टर ने अजय को सीपीआर दिया। कुछ देर बाद अजय को होश आ गया और उसे मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां डॉ. प्रशांत नैथानी ने बताया कि पानी में डूबने से अजय के फेफड़ों में पानी चला गया था। उसके शरीर में ऑक्सीजन स्तर काफी गिर गया था। प्रारंभिक उपचार के बाद अजय को आईसीयू की जरूरत के चलते देहरादून रेफर कर दिया गया। डॉक्टर की तत्परता की स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने सराहना की। हालांकि उक्त डॉक्टर की पहचान सामने नहीं आ सकी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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