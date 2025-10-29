Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़delhi dehradun expressway ready Dehradun to Delhi Distance Reduced Journey Now in Just 3 Hours
अच्छी खबरः दिल्ली से देहरादून की दूरी हो गई कम, ढाई घंटे में पूरा सफर; इस रूट पर ट्रैफिक खोला

अच्छी खबरः दिल्ली से देहरादून की दूरी हो गई कम, ढाई घंटे में पूरा सफर; इस रूट पर ट्रैफिक खोला

संक्षेप: Delhi-Dehradun Expressway:  दिल्ली से देहरादून का सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एक्सप्रेस-वे का काम लगभग पूरा हो गया है। डाटकाली से गणेशपुर के लिए 6 लेन का ट्रैफिक भी खोल दिया गया है।

Wed, 29 Oct 2025 07:28 AMGaurav Kala रविंद्र थलवाल, देहरादून, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Delhi-Dehradun Expressway: दून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे न केवल सफर आसान करेगा, बल्कि वन क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं टूटेगा। इसका काम अब अंतिम चरण में है। डाटकाली से गणेशपुर तक 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन की छह लेन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब कभी भी इसके उद्घाटन की तारीख की घोषणा हो सकती है।

करीब 13 हजार करोड़ रुपए की लागत की यह परियोजना चार चरणों में तैयार की जा रही है। इसके तहत पहले चरण में अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल से सहारनपुर बाईपास, तीसरे चरण में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर और अंतिम तरण में गणेशपुर से आशारोड़ी तक इसका निर्माण शामिल है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा: बाल-बाल बचीं मंत्री बेबी रानी मौर्य
ये भी पढ़ें:आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही तेज रफ्तार बस खाई में गिरी
ये भी पढ़ें:एक्सप्रेस वे पर नींद की झपकी से ट्रक में घुसी बस,16 सवारी घायल

बरसाती नदी के ऊपर बने 12 किमी लंबे एलिवेटेड सेक्शन पर अब छह लेन में ट्रैफिक चल रहा है। जबकि बरसात में पहले तीन लेन खोली गई थी। इस परियोजना का काम अंतिम चरण में है और पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं।

दिल्ली-दून का सफर ढाई घंटे में पूरा

इस एक्सप्रेस-वे पर छोटे वाहन 100 किमी प्रतिघंटा और भारी वाहन 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ पाएंगे। मौजूदा 250 किमी की दूरी घटना 210 किमी रह जाएगी। इससे देहरादून टू दिल्ली का सफर जहां 5 से 6 घंटे में पूरा होता था, इस एक्सप्रेस-वे से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा।

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज मौर्य ने बताया कि आशारोड़ी से गणेशपुर तक का काम पूरा हो गया है। केवल कुछ छोटे काम बाकी हैं। डाटकाली मंदिर के कनेक्शन का काम भी 90 फीसदी पूरा है। अगले एक महीने यह परियोजना तैयार हो जाएगी। उद्घाटन की तारीफ अभी तय नहीं है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Delhi Dehradun Expressway

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।