दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कब तक फर्रांटा भरेंगी गाड़ियां? नितिन गडकरी ने सब बता दिया

संक्षेप: Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर काम कब तक पूरा होगा? उत्तराखंड के सांसद के संसद में पूछे सवाल का नितिन गडकरी ने जवाब दिया है।

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गुड न्यूज आई है। जल्द ही 210 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्रांटा भरती दिखेंगी। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी महज ढाई घंटे में पूरी की जा सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उत्तराखंड सांसद के सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में बताया कि दिल्ली दून एक्सप्रेस वे का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। परियोजना को पूरा करने की संशोधित तिथि जनवरी 2026 है।

राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बुधवार को दिल्ली-दून एक्सप्रेस वे के संदर्भ में सवाल पूछा था। इसके जबाव में गडकरी ने बताया कि दिल्ली-दून एक्सप्रेस वे का 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन गलियारे का काम अंतिम चरण में है।

अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन खंड में 70 मीटर सर्विस रोड का निर्माण मुकदमे के कारण बाधित है। इस कारण थोड़ा समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक्सप्रेस वे के निर्माण की संशोधित निर्धारित तिथि जनवरी 2026 है।