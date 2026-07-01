काम की बात: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, 4 मौतों के बाद एडवाइजरी
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बीते दिनों सड़क हादसे में नौ साल के मासूम समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसों को रोकने और सुरक्षित सफर के लिए परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है।
Delhi-Dehradun Expressway Advisory: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर पिछले दिनों सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया था। इस हादसे में 9 साल के मासूम समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसों को रोकने और सुरक्षित सफर के लिए अब उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। खास तौर पर पांच प्रमुख गलतियों का जिक्र है, जो अक्सर हादसों का कारण बन जाते हैं।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून में उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर सफर से पहले ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट प्लान करना जरूरी है।
एक्सप्रेसवे पर हादसे में सामने आई खामी
देहरादून-सहारनपुर के बीच हुए सड़क हादसे का वायरल हो रहे वीडियो में जिस तरह की खामी नजर आई है, उसे लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे पर कार के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी/घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा तय है। उल्लंघन करने पर इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से चालान किया जा रहा है।
इन 5 गलतियों को न करें नजरअंदाज
● एक्सप्रेस-वे पर बीच रास्ते में गाड़ी रोकना, यू-टर्न लेना, रिवर्स चलना या गलत दिशा में ड्राइव करना प्रतिबंधित है।
● राजाजी नेशनल पार्क के पास अनावश्यक हॉर्न न बजाएं और रात में वन्यजीवों के प्रति सतर्क रहें।
● दून में प्रवेश पर आशारोड़ी के पास तीव्र ढाल और डाटकाली मंदिर के निकट टनल में वाहन की लाइट ऑन कर बेहद सावधानी से चलें।
● सफर से पहले गाड़ी की सर्विस, टायर और ईंधन जरूर जांच लें, क्योंकि अभी पेट्रोल पंप और गैराज जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
● एक्सप्रेस वे पर सफर से पहले टायरों में मानक के अनुसार ही एयर प्रेशर का विशेष ध्यान रखें।
गौरतलब है कि बीते शुक्रवार शाम दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सहारनपुर में बड़ा हादसा हो गया था। हरियाणा से हरिद्वार जा रही कार को पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार दस फीट तक ऊपर उछल गई और कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में सोनीपत जिले के मंडारा गांव निवासी एक परिवार के प्रवीण कुमार 40 वर्ष, उनकी पत्नी प्रीति 37 वर्ष, मां सुदेश 71 वर्ष और भतीजे शिवांस 9 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए थे।
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