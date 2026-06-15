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दिल्ली के दंपति समेत 3 लोग गंगा में नहाते वक्त बहे, 45 दिन में 17 हो चुकी मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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दिल्ली के दंपति समेत तीन गंगा में नहाते वक्त बह गए। घटना ऋषिकेश के त्रिवेणीघाट में हुई। 45 दिन के भीतर 17 लोगों की मौत हो चुकी है।

दिल्ली के दंपति समेत 3 लोग गंगा में नहाते वक्त बहे, 45 दिन में 17 हो चुकी मौत

नई दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए पर्यटकों में एक दंपति समेत तीन लोग गंगा में बह गए। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने रविवार देर शाम तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन तीनों का कुछ पता नहीं चला। इधर, परिजन सदमे में हैं।

पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम करीब पांच बजे ऋषिकेश में नावघाट के पास नजफगढ़ दिल्ली निवासी मनीष पत्नी जानकी के साथ गंगा में नहाने के लिए पहुंचे थे। दोनों वहां गंगा में उतरे, तो शुरूआत में जल प्रवाह सामान्य ही लगा। लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो दोनों पति-पत्नी तेज प्रवाह की चपेट में आ गए। साथ आए परिजन दोनों को बहता देख चीखने लगे। आसपास माैजूद लोग मौके पर दौड़े। जल पुलिस और एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से दंपति की तलाश की गई, मगर कुछ पता नहीं लग पाया।

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त्रिवेणीघाट चौकी प्रभारी बिनेश कुमार ने बताया कि दोनों, परिवार के सदस्यों के साथ यहां गंगा में नहाने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अंधेरा होने की वजह से तलाशी अभियान को रोकना पड़ा है। सोमवार को दोबारा अभियान चलाया जाएगा। दूसरी ओर, इस घटनाक्रम के बाद मौके पर सैलानियों और स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। साथ आए परिजन भी दोनों को देखते ही देखते आंखों से ओझल होने के बाद सदमे में गंगा किनारे बैठे नजर आए।

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45 दिन में गंगा में 17 लोग डूबे

ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में गंगा में लोगों के डूबने का सिलसिला नहीं थम रहा है। महज 45 दिन में 17 लोग डूब चुके हैं। अधिकांश घटनाएं प्रतिबंधित घाटों पर हुई हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की गश्त में चेतावनी के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। गंगा किनारे लगे बोर्ड में चस्पा चेतावनी भी नजरअंदाज की जा रही।

प्रतिबंधित युसूफ बीच में बहा दिल्ली का पर्यटक

दिल्ली से रविवार शाम करीब चार बजे छह लोगों का दल मुनिकीरेती पहुंचा। शिवपुरी के प्रतिबंधित युसूफ बीच पर वे नहाने उतरे। इस दल का 25 वर्षीय राहुल चौहान अचानक तेज प्रवाह की चपेट में आ गया। देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया। साथियों की सूचना पर जल पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। घटनास्थल के नजदीक लगा चेतावनी बोर्ड तक राहुल और उसके साथियों ने नजरअंदाज किया था। राहुल का कोई भी सुराग नहीं लग सका।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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