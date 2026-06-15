दिल्ली के दंपति समेत 3 लोग गंगा में नहाते वक्त बहे, 45 दिन में 17 हो चुकी मौत
दिल्ली के दंपति समेत तीन गंगा में नहाते वक्त बह गए। घटना ऋषिकेश के त्रिवेणीघाट में हुई। 45 दिन के भीतर 17 लोगों की मौत हो चुकी है।
नई दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए पर्यटकों में एक दंपति समेत तीन लोग गंगा में बह गए। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने रविवार देर शाम तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन तीनों का कुछ पता नहीं चला। इधर, परिजन सदमे में हैं।
पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम करीब पांच बजे ऋषिकेश में नावघाट के पास नजफगढ़ दिल्ली निवासी मनीष पत्नी जानकी के साथ गंगा में नहाने के लिए पहुंचे थे। दोनों वहां गंगा में उतरे, तो शुरूआत में जल प्रवाह सामान्य ही लगा। लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो दोनों पति-पत्नी तेज प्रवाह की चपेट में आ गए। साथ आए परिजन दोनों को बहता देख चीखने लगे। आसपास माैजूद लोग मौके पर दौड़े। जल पुलिस और एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से दंपति की तलाश की गई, मगर कुछ पता नहीं लग पाया।
त्रिवेणीघाट चौकी प्रभारी बिनेश कुमार ने बताया कि दोनों, परिवार के सदस्यों के साथ यहां गंगा में नहाने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अंधेरा होने की वजह से तलाशी अभियान को रोकना पड़ा है। सोमवार को दोबारा अभियान चलाया जाएगा। दूसरी ओर, इस घटनाक्रम के बाद मौके पर सैलानियों और स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। साथ आए परिजन भी दोनों को देखते ही देखते आंखों से ओझल होने के बाद सदमे में गंगा किनारे बैठे नजर आए।
45 दिन में गंगा में 17 लोग डूबे
ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में गंगा में लोगों के डूबने का सिलसिला नहीं थम रहा है। महज 45 दिन में 17 लोग डूब चुके हैं। अधिकांश घटनाएं प्रतिबंधित घाटों पर हुई हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की गश्त में चेतावनी के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। गंगा किनारे लगे बोर्ड में चस्पा चेतावनी भी नजरअंदाज की जा रही।
प्रतिबंधित युसूफ बीच में बहा दिल्ली का पर्यटक
दिल्ली से रविवार शाम करीब चार बजे छह लोगों का दल मुनिकीरेती पहुंचा। शिवपुरी के प्रतिबंधित युसूफ बीच पर वे नहाने उतरे। इस दल का 25 वर्षीय राहुल चौहान अचानक तेज प्रवाह की चपेट में आ गया। देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया। साथियों की सूचना पर जल पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। घटनास्थल के नजदीक लगा चेतावनी बोर्ड तक राहुल और उसके साथियों ने नजरअंदाज किया था। राहुल का कोई भी सुराग नहीं लग सका।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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