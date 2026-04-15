दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ताबड़तोड़ गोलीबारी, चलती ट्रेन में लाखों की लूट से हड़कंप
रुद्रपुर से दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति ट्रेन में सवार दो यात्रियों से लूटपाट हो गई। नकाबपोश बदमाशों ने चलती ट्रेन से ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की। इस वारदात से यात्री दहशत में आ गए।
रुद्रपुर से दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति ट्रेन में लूटपाट की वारदात हुई है। बदमाशों ने तमंचे की नोंक पर दो लोगों से लाखों की नगदी लूट ली। वारदात के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने दो राउंड फायर भी किया।
जानकारी के अनुसार, घटना यूपी के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। ट्रेन रुद्रपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। रुद्रपुर में ऑटो स्पेयर पार्ट होलसेल की दुकान में काम करने वाले दो लोग ट्रेन पर चढ़े थे। उनके साथ नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट कर दी।
लूटपाट से ट्रेन में हड़कंप
दोनों कर्मियों से नकाबपोश तीन बदमाशों ने सात लाख रुपए की नगदी लूट ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ मामले की जांच में जुटे हैं। पीड़ितों से बिलासपुर यूपी में पुलिस मामले की जानकारी ले रही है।
वारदात पीड़ितों की जुबानी
रुद्रपुर की सिंह कॉलोनी में मंजीत सिंह की जपनीत ऑटो पार्ट्स के नाम से दुकान है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान ऋतिक मंडल और साहिब सिंह काम करते हैं। दोनों बुधवार सुबह करीब दस बजे रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से संपर्क क्रांति ट्रेन में बैठे। उन्होंने बताया कि वह बी-1 कोच में 37 और 38 सीट नम्बर पर बैठे थे। उन्हें दिल्ली से माल लाना था। इसके चलते दोनों ने साढ़े तीन लाख-साढ़े तीन लाख रुपए अपने पास रखे थे।
वहीं बिलासपुर के पास तीन नकाबपोश बदमाश आए और उनके ऊपर पिस्टल तानते हुए उनसे पैसे मांगे। उन्हें डराने के लिए उन्होंने ट्रेन से बाहर को दो राउंड फायर भी किए। दहशत में आकर उन दिनों कुल सात लाख की रकम उन्हें निकाल कर दे दी।
वहीं, इसके बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं वारदात के बाद दोनों पीड़ितों ने मंजीत सिंह और बिलासपुर जीआरपी को घटना की सूचना दी। जीआरपी घटना की जांच में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।