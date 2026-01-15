Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Delhi Blast Fear Digital Arrest Fraudsters Impersonating NIA and ATS Cheat Victim of Lakhs
दिल्ली ब्लास्ट में फंसाने का डर दिखा डिजिटल अरेस्ट, NIA और एटीएस अधिकारी बन लाखों ठगे

दिल्ली ब्लास्ट में फंसाने का डर दिखा डिजिटल अरेस्ट, NIA और एटीएस अधिकारी बन लाखों ठगे

संक्षेप:

देहरादून में युवक को एक वीडियो कॉल आया। एनआईए और एटीएस अधिकारी बन ठगों ने युवक को दिल्ली लालकिला ब्लास्ट में फंसाने का डर दिखाया और लाखों ठग लिए।

Jan 15, 2026 07:59 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। साइबर ठगों ने खुद को एनआईए और एटीएस का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को दिल्ली ब्लास्ट मामले में फंसाने का डर दिखाया और लाखों की ठगी कर ली। आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित से 2.34 लाख रुपये ऐंठे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गजेंद्र विहार, एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी, धूलकोट निवासी दीपक कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पिछले साल 20 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एनआईए नई दिल्ली का सब-इंस्पेक्टर अरुण कुमार बताया।

ये भी पढ़ें:MP में साल का बड़ा डिजिटल अरेस्ट, CBI अफसर बन बुजुर्ग से लूट लिए 1.12 करोड़
ये भी पढ़ें:'मैंने अश्लील वीडियो नहीं भेजे हैं...' डॉक्टर कपल ऐसे हुए ‘डिजिटल अरेस्ट’

दिल्ली ब्लास्ट में फंसाने का डर

आरोपी ने दीपक को बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मुंबई में एक सिम कार्ड जारी कराने में किया गया है, जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट समेत अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल संदिग्धों ने किया है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए खुद को एटीएस महाराष्ट्र का अधिकारी बताया और दीपक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी।

गिरफ्तारी का डर दिखाया

ठगों ने एक बैंक खाते का हवाला देते हुए कहा कि उसमें अवैध लेनदेन हुआ है और जांच के लिए उनके खाते की जांच जरूरी है। गिरफ्तारी के डर से दीपक ने पहले 84 हजार रुपये भेज दिए। इसके बाद ठगों ने जमानत बांड के नाम पर 1.50 लाख रुपये और जमा करा लिए। कुल 2.34 लाख रुपये ठगने के बाद आरोपियों ने दीपक पर 10 लाख रुपये और भेजने का दबाव बनाया। इस पर पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने तत्काल साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।

प्रेमनगर थाने के दरोगा अमित शर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और साइबर ठगी के इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ठगों की पहचान और रकम की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Crime News Digital Arrest Fraud अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।