Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़delhi ban uttarakhand trucks pollution bs6 norms transport crisis
दिल्ली में उत्तराखंड के 5000 ट्रकों की एंट्री बंद होने से संकट, माल की आपूर्ति ठप

दिल्ली में उत्तराखंड के 5000 ट्रकों की एंट्री बंद होने से संकट, माल की आपूर्ति ठप

संक्षेप:

दिल्ली में प्रदूषण के चलते पुराने ट्रकों के प्रवेश पर रोक से उत्तराखंड के पांच हजार ट्रकों के पहिए थम गए हैं, जिससे दवाइयों, औद्योगिक कच्चे माल और फसलों की आपूर्ति ठप होने से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

Dec 19, 2025 06:57 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

दिल्ली में उत्तराखंड के करीब पांच हजार ट्रकों की एंट्री बंद हो गई है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर दिल्ली में बीएस-6 से कम मानक वाले मालवाहक वाहनों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर ट्रक खड़े हो गए हैं, कुछ दिल्ली की सीमाओं तक जा रहे हैं। ट्रकों की एंट्री बंद होने से ट्रांसपोर्टर चिंतित हैं और सरकार से पुराने ट्रकों की एंट्री को छूट देने की मांग कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एपी उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड से रोजाना दिल्ली पांच हजार ट्रक आवाजाही करते हैं। देहरादून से एक हजार ट्रक आवाजाही करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया से सामान ले जाते हैं और दिल्ली से भी यहां सामान की आपूर्ति होती है। दून से दवाइयां भी दिल्ली भेजी जाती हैं, लेकिन बुधवार से दिल्ली में पुराने ट्रक की एंट्री बंद हो गई। अब पुराने ट्रकों को दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है, जो ट्रक दिल्ली जा रहे हैं, उनको दिल्ली सीमा तक भेजा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर दिल्ली के लिए बीएस-6 और सीएनजी मालवाहक वाहन भेजे रहे हैं।

कच्चा माल नहीं आ रहा

सेलाकुई से हर दिन करीब 800 छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही होती है। इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील उनियाल ने बताया कि करीब 400 वाहन दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इससे दो दिन में करीब 25% उत्पादित सामान डंप पड़ा है। वहीं, 30–35 प्रतिशत कच्चा माल भी नहीं पहुंचा। इससे औद्योगिक इकाइयों को दो दिन में करीब 30% का नुकसान हुआ है। वैकल्पिक मार्ग तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इससे लागत 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

फसलें मंडी में अटकीं

दिल्ली में एंट्री बंद होने से गुरुवार को पछुवादून से करीब 100 ट्रक रवाना नहीं हुए। इस कारण कृषि उत्पादन मंडी परिषद से नकदी फसलों को लेकर भी वाहन दिल्ली नहीं जा सके। पछुवादून ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलफाम अली ने बताया कि गुरुवार को 40 ट्रकों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। वहीं, 25 ट्रक दिल्ली से सामान लेकर नहीं पहुंचे। जौनसार बावर, जौनपुर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को 15 ट्रकों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी।

हरिद्वार:30% माल की आपूर्ति अटकी

नए नियम लागू होने के बाद हरिद्वार के करीब एक हजार ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद हो गई है। इससे हरिद्वार और दिल्ली के बीच 30 प्रतिशत माल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ट्रांसपोर्टर गाजियाबाद तक माल पहुंचाकर वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड के अनुसार ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े उद्योगों में बड़ी मात्रा में दिल्ली और हरिद्वार के बीच माल की आवाजाही होती है। कई तरह की दवाइयों की सप्लाई भी बड़े स्तर पर होती है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।