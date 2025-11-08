Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़delhi airport atc system failure flights delayed air traffic affected
दिल्ली में ATC सिस्टम हुआ फेल, देहरादून के यात्रियों के छूटे पसीने; कई उड़ानें प्रभावित

दिल्ली में ATC सिस्टम हुआ फेल, देहरादून के यात्रियों के छूटे पसीने; कई उड़ानें प्रभावित

संक्षेप: दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ऑटोमेशन सिस्टम फेल हो जाने के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे दिल्ली से दून आने वाली एयर इंडिया और इंडिगो की छह उड़ानों को औसतन 40 से 90 मिनट की देरी हुई और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

Sat, 8 Nov 2025 06:35 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के ऑटोमेशन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी ने हवाई यातायात को प्रभावित किया। इसके चलते दिल्ली से दून आने वाली एयर इंडिया और इंडिगो की छह उड़ानें घंटों देरी से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचीं। अचानक सिस्टम फेल होने से हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। इस वजह से एक-एक फ्लाइट के संचालन में औसतन 40 से 90 मिनट तक की देरी हुई।

पुराने सिस्टम से ही करना पड़ा संचालन

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली एटीसी का ऑटोमेशन स्विचिंग सिस्टम फेल हो गया, जिसके बाद सभी फ्लाइट को उड़ान भरने और उतरने में सामान्य से कहीं अधिक समय लगा। हवाई यातायात संचालन के लिए करीब 12 साल पुराने मैनुअल सिस्टम का सहारा लेना पड़ा। इससे एयरपोर्ट पर तैनात स्टाफ भी काफी परेशान दिखा।

लैंडिंग और टेकऑफ का शेड्यूल बिगड़ा

मैनुअल सिस्टम सभी रडार, ग्राउंड मूवमेंट को नियंत्रित करने में अधिक समय लेता है, जिसके कारण फ्लाइट की लैंडिंग और टेकऑफ शेड्यूल बिगड़ गए। एटीसी के अफसरों ने बताया कि हालांकि, मैनुअल सिस्टम से अफसर परिचित हैं, मगर इसकी प्रक्रिया धीमी होने से उड़ानों में देरी हुई।

यात्रियों ने कहा-सूचना मिलती तो राहत होती

देहरादून स्थित जाैलीग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों ने बताया कि यदि उड़ानों की देरी की जानकारी पहले दी जाती तो परेशानी कम होती। कई यात्रियों ने कहा कि एयरलाइंस स्टाफ से अपडेट न मिलने के कारण उनको असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर इंतजार करते रह गए यात्री

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कई यात्री लंबे समय तक प्रतीक्षालय में अपडेट के बिना बैठे रहे। इंडिगो एयरलाइंस के देहरादून एयरपोर्ट मैनेजर अनुपम बनर्जी ने बताया कि दिल्ली एटीसी में तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई। जैसे ही विमान यहां पहुंचा, यात्रियों को उतारा गया और दिल्ली जाने वाली उड़ान को तुरंत रवाना किया गया।

एयर इंडिया की उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित

देहरादून में शुक्रवार को दिल्ली एटीसी में तकनीकी खराबी का सबसे अधिक असर एयर इंडिया की उड़ानों पर देखा गया।

  • जयपुर से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट, जो सुबह 9:45 बजे पहुंचनी थी, 11:19 बजे जौलीग्रांट उतरी।
  • दिल्ली से दोपहर 12:20 बजे आने वाली फ्लाइट 01:39 बजे पहुंची। इस विमान में लोकपाल सदस्य सहित कई विशिष्ट यात्री सवार थे।
  • मुंबई से दोपहर 2:20 बजे पहुंचने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 3:32 बजे उतरी।
  • दिल्ली से शाम 4:10 बजे आने वाली इंडिगो की उड़ान 6:30 बजे और 3:20 बजे आने वाली दूसरी उड़ान देर शाम 7:32 बजे तक पहुंच सकी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
