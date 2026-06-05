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देरी से पहुंचा मानसून पकड़ने लगा रफ्तार, देहरादून समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather:  केरल में तीन दिन देरी से पहुंचा मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत उत्तराखंड के सात जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

देरी से पहुंचा मानसून पकड़ने लगा रफ्तार, देहरादून समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Uttarakhand Weather: तीन दिन की देरी से उत्तराखंड पहुंचा मानसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देहरादून समेत सात जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड के सात जिलों में शुक्रवार को आंधी और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं देहरादून में गुरुवार शाम को झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि शुक्रवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चम्पावत में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है।

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50 की स्पीड से तेज हवाएं

इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है।

तापमान भी लुढ़का

इससे पहले उत्तराखंड में गुरुवार शाम अचानक मौसम बदल गया। दून समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादल छा गए और देर शाम तेज बारिश शुरू हो गई। दून में बारिश से पहले दिन में चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। गुरुवार को अधिकतम पारा 36.2° डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मगर, शाम को बारिश से मौसम ठंडा हो गया।

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इन नंबरों पर करें संपर्क

आपदा के लिए बने कंट्रोल रूम में दो नंबर जारी किए गए हैं। यह नंबर 9286459167, 9286477117 हैं। फिलहाल रात के आठ बजे तक इन नंबरों पर सूचना दी जा सकती है। वहीं, सहस्रधारा रोड स्थित ग्राम्य विकास विभाग के आजीविका मिशन कार्यालय में दो दिन पूर्व बारिश से मलबा भर गया था। अफसरों के कक्षों में मलबा पहुंचा। कर्मचारियों को इसे हटाने में पूरा दिन लगा।

मसूरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना

मसूरी। पर्यटन नगरी में झमाझम बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया। गुरुवार शाम पांच बजे के करीब मौसम ने करवट बदली और आसमान में बादल छा गए। बारिश के साथ सर्द हवाएं भी चलीं। इससे पूर्व शहर में सुबह से शाम तक धूप खिली रही। पूरे दिन गर्मी का अहसास होता रहा, लेकिन शाम को बारिश के चलते माल रोड पर घूम रहे पर्यटकों को भी दुकानों में घुसना पड़ा। अधिकांश पर्यटक होटलों की ओर लौट गए, जिससे सड़कें खाली हो गईं।

तीन दिन की देरी से केरल पहुंचा मानसून

मानसून ने तीन दिन की देरी से गुरुवार को केरल में दस्तक दी। मानसून केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु के कई हिस्सों में आगे बढ़ गया है। दो दिन में इसके गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश पहुंचने की आशंका है।

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लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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