देहरादून में श्रमिक हड़ताल की आड़ में तोड़फोड़ और पथराव; 20 उपद्रवी गिरफ्तार, 600 पर FIR
Dehradun Workers Violence: देहरादून में श्रमिकों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव और पथराव किया गया। पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए 20 को गिरफ्तार किया और 600 से अधिक पर केस किया है।
Dehradun Workers Violence: नोएडा के बाद देहरादून में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिकों का गुस्सा फूटा। देहरादून ट्रांसपोर्टनगर स्थित विंडलास कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। श्रमिक हड़ताल की आड़ में हुए उपद्रव और पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्लोबल मेडिकिट लिमिटेड और लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तहरीर पर पुलिस ने यह ऐक्शन लिया है। मामले में 600 से अधिक लोगों के खिलाफ पथराव और तोड़फोड़ में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर श्रमिकों की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने, फैक्ट्री परिसर और पुलिस पर पथराव करने तथा श्रमिकों को भड़काने के आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि कुछ लोग संगठित होकर कंपनियों और मोहल्लों में जाकर श्रमिकों को भड़का रहे थे और काम पर जाने वाले कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती और मारपीट का प्रयास कर रहे थे।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी
थानाध्यक्ष लोकपाल परमार ने बताया कि पथराव और तोड़फोड़ के आरोप में रिजवान, विकास, रोहित, कैफ, फरदीन, समीर, अभिषेक गुप्ता, मोहम्मद कैफ, सुजान, हाशिम, खीरी के शौएब अली, शाहजहांपुर के तैय्यब खान, मुजफ्फरनगर के नवीन कुमार, पीलीभीत के अखिल कुमार, अजरा, इकरा और मुखिया, सहारनपुर के फरमान, बरेली की अल्सिफा तथा उत्तरकाशी के इमामुद्दीन शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। ग्लोबल मेडिकेट कंपनी प्रबंधक निकुंज पंवार और लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के फैक्ट्री प्रबंधक सत्यपाल चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कंपनी की कैम्प रोड स्थित तीन यूनिटों में करीब 750 कर्मी कार्यरत हैं।
सुबह-सुबह प्रदर्शन के लिए जुटे 250 कर्मचारी
सुबह करीब 10 बजे रविवार की छुट्टी के बावजूद करीब 250 कर्मचारी कंपनी के बाहर सड़क पर एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता दिनेश लाल ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। लोग उत्तराखंड के दूरदराज क्षेत्रों और विभिन्न प्रदेशों से आकर यहां काम कर रहे हैं, ऐसे में रोजगार चलाना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी के साथ महिलाओं के आने-जाने के लिए बस की सुविधा करने, प्लांट में कैमरे लगाने, महिलाओं को सप्ताह में एक अतिरिक्त अवकाश देने, कर्मचारियों को टिफिन ले जाने की सुविधा देने और कैंटीन की व्यवस्था सुधारने की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन की ओर से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे कर्मचारी क्षुब्ध हैं।
मजदूरों के आंदोलन को दिया समर्थन
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को लेकर मजदूरों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।
सिडकुल में धारा 163 लागू
सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम सविन बंसल के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन कृष्ण कुमार मिश्रा की ओर से रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मांगों पर प्रबंधन ने जताई सहमति
देहरादून के मोहब्बेवाला स्थित विंडलास बायोटेक लिमिटेड में रविवार को श्रमिकों ने वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। श्रम विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। अपर श्रम आयुक्त अनिल पेटवाल, उप श्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती, सहायक निदेशक कारखाना नीतीश मठपाल और श्रम प्रवर्तन अधिकारी आनंद मौजूद रहे। वहीं सीओ सदर अंकित कंडारी और एसएचओ पटेलनगर विनोद गुसाईं पहुंचे। अधिकारियों ने श्रमिकों और प्रबंधन के बीच वार्ता कराई। ओवरटाइम भुगतान, महिलाओं की परिवहन सुविधा और कार्यस्थल पर कैमरे बढ़ाने की मांगों पर प्रबंधन ने सहमति जतायी है।
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