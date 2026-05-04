देहरादून-मसूरी मार्ग पर नए पुल का काम जल्द होगा शुरू, कैबिनेट मंत्री का एलान
क्षेत्र के विकास को और अधिक गति देने के लिए शीघ्र ही लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से देहरादून-मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के निकट नए पुल का शिलान्यास किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गंगोल पंड़ितवाड़ी के शिव मंदिर प्रांगण में गंगोल पंड़ितवाड़ी, गल्जवाड़ी, गजियावाला एवं बिष्टगांव ग्राम पंचायतों के लिए 152.99 लाख रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं 54.32 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। यह कार्य विधायक निधि, मंडी परिषद एवं एमडीडीए के माध्यम से स्वीकृत किए गए हैं।
मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क, सुरक्षा एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। क्षेत्र के विकास को और अधिक गति देने के लिए शीघ्र ही लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से देहरादून-मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के निकट नए पुल का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने घट्टीखोला पुल निर्माण एवं किमाड़ी मार्ग निर्माण को लेकर भी घोषणा की।
विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी
इस दौरान गंगोल पंड़ितवाड़ी में एमडीडीए द्वारा 114.75 लाख रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। गल्जवाड़ी गंगोल पंड़ितवाड़ी में 09.22 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन के पीछे सुरक्षा दीवार एवं गार्ड रूम के निर्माण का लोकार्पण किया। मंडी परिषद के तहत ग्राम पंचायत गंगोल पंडितवाड़ी की हरिजन बस्ती में भरानी नदी के किनारे 16.28 लाख रुपये की लागत से सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य का लोकार्पण, ग्राम पंचायत गजियावाला में 28.46 लाख रुपये की लागत से पूर्व निर्मित टिन शेड की सुरक्षा हेतु चारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मौके पर लक्ष्मण सिंह रावत, ग्राम प्रधान सुनील क्षेत्री, ग्राम प्रधान पूनम देवी रेगमी, ग्राम प्रधान भारती जवाडी, मंडल महामंत्री किरन, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नीतू जुयाल, सीमा पुंडीर मौजूद रहे।
वाइन शॉप बंद कराने पर मंत्री का सम्मान
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को कैनाल रोड स्थित वैली एन्क्लेव में आयोजित आभार एवं सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां क्षेत्रवासियों ने प्रस्तावित वाइन शॉप बंद कराने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार जताते हुए सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने शराब की प्रस्तावित दुकान के विरोध प्रदर्शन में रही मातृ शक्ति को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भावनाओं और समाज के हितों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने विभिन्न समस्याओं को मंत्री के सम्मुख उठाया। गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया।
इन कार्यों का भी हुआ शिलान्यास-लोकार्पण
विधायक निधि के तहत गल्जवाड़ी के गदूवाला में सुरक्षा दीवार, मिट्टी भरान, गजियावाला में सीसी मार्ग निर्माण, गंगोल पंड़ितवाड़ी, इन्द्रानगर में बाढ़ नियंत्रण तटबंध, गजियावाला, बिष्टगांव अन्य विकास कार्य भी शामिल है।
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