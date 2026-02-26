100 रुपये दिए तो हैं; छात्रों से स्कूल में पेंट करवाने वाली शिक्षिका का शर्मनाक बयान वायरल
देहरादून में एक स्कूल में छात्रों से पैसे देकर पेंट कराने का मामला सामने आया है। जब शिक्षिका से उनकी करतूत पर सवाल उठाए गए, संवेदनहीनता की हद तब हो गई जब महिला टीचर ने कहा कि बच्चों को 100 रुपए दिए तो हैं।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिक्षा के मंदिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेमनगर कैंट स्थित जूनियर हाईस्कूल में मासूम छात्रों के हाथों में पेंटिंग ब्रश थमा दिया गया। मामला तब और बिगड़ गया जब विरोध करने पर शिक्षिका ने बेहद संवेदनहीन तर्क देते हुए कहा कि बच्चों को काम के बदले पैसे दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कैंट बोर्ड ने मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षिका को नोटिस जारी किया है।
बुधवार को प्रेमनगर कैंट जूनियर हाईस्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने देखा कि स्कूल के कुछ छोटे बच्चे परिसर में पेंटिंग का काम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, बच्चों से स्कूल की दीवारें या फर्नीचर पेंट करवाया जा रहा था। जब स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने मौके पर पहुंचकर इस पर आपत्ति जताई, तो वहां मौजूद शिक्षिका का जवाब सुनकर हर कोई दंग रह गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'शर्मनाक' तर्क
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग शिक्षिका से बच्चों से मजदूरी करवाने पर सवाल पूछ रहे हैं। इस पर शिक्षिका बचाव करते हुए कहती नजर आ रही हैं कि "तुम्हारे बच्चों को 100-100 रुपये भी तो मिले हैं।" यानी शिक्षा देने के बजाय बच्चों को चंद रुपयों का लालच देकर उनसे दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करवाया गया। विरोध बढ़ता देख बच्चे काम छोड़कर स्कूल परिसर से बाहर भाग निकले।
कैंट बोर्ड सख्त, शिक्षिका को थमाया नोटिस
मामले की गूंज देहरादून कैंट बोर्ड के दफ्तर तक पहुंची। स्थानीय लोगों ने वीडियो साक्ष्य के साथ इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ कैंट बोर्ड गढ़ी, हरेंद्र सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
सीईओ हरेंद्र सिंह ने बताया, "स्कूल में छात्रों से पेंट करवाने की शिकायत मिली है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। संबंधित शिक्षिका को 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी कर दिया गया है। बच्चों से इस तरह का काम करवाना नियमों के खिलाफ है। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।