कहासुनी पर महिला अफसर ने फांसी लगाई, पति समेत ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस
देहरादून में उरेडा में तैनात महिला अफसर ने पति से कहासुनी के बाद फांसी लगा ली। मामले में अब पति समेत पांच ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा हुआ है। आरोपी पति पर मारपीट कर तलाक की धमकी देने का आरोप भी है।
उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) में तैनात प्रोजेक्ट अफसर राजेश्वरी (उम्र 34 वर्ष) ने पति से कहासुनी के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मामले में पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। प्रोजेक्ट अफसर के पति पीयूष सिंह आरबीआई में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं।
एसओ वसंत विहार अशोक राठौर ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे दंपति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद पति पीयूष नहाने चला गया। इसी बीच राजेश्वरी ने रसोई में जाकर एक दरवाजा बंद किया और पंखे के कुंडे में दुपट्टे का फंदा बनाया और फांसी पर झूल गई।
पति जब नहाकर लौटा तो पत्नी को फंदे से लटका देख उसके होश उड़ गए। वह आनन-फानन में उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आत्महत्या की पूरी घटना घर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।
बहन ने दी तहरीर
एसओ ने बताया कि शकुंतला निवासी आईडीपीएल, ऋषिकेश ने तहरीर में बताया कि उनकी बहन राजेश्वरी की शादी सात दिसंबर 2022 को पीयूष सिंह से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, सास, जेठ, जेठानी और जेठ का बेटा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
मारपीट कर तलाक की धमकी देने का आरोप
आरोप है कि राजेश्वरी के साथ पति मारपीट करता था और उसके जेवर, शैक्षणिक दस्तावेज और बच्चों के उपहार भी ससुरालियों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। विरोध करने पर मायके वालों के साथ गाली-गलौज की जाती थी। इसके अलावा, उसे बार-बार तलाक देने और बच्चों सहित जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं।
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