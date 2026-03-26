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देहरादून में महिला डॉक्टर ने कैनुला लगा नसों में जहर घोल जान दी, एचओडी पर उत्पीड़न का केस

Mar 26, 2026 07:29 am ISTGaurav Kala अंकित कुमार चौधरी, देहरादून, हिन्दुस्तान
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देहरादून में एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर ने कैनुला लगाकर अपनी नसों में जहर घोलकर आत्महत्या कर दी। महिला कार के अंदर अचेत थी। पिता ने शीशा तोड़कर बेटी को बाहर निकाला। एचओडी पर उत्पीड़न का केस दर्ज।

देहरादून में महिला डॉक्टर ने कैनुला लगा नसों में जहर घोल जान दी, एचओडी पर उत्पीड़न का केस

देहरादून में एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की महिला पीजी डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। वह नेत्र रोग विभाग में एमएस तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थीं। मामले में नेत्र रोग विभाग की एचओडी पर छात्रा को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि अंबाला निवासी डॉ. तन्वी देहराखास में मां के साथ रहती थीं। मंगलवार रात उनकी नाइट ड्यूटी थी। रात 11:30 बजे मां को मैसेज किया कि वह 12:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगी। उसी शाम अंबाला से पिता डॉ. ललित मोहन भी दून पहुंचे थे। बेटी से संपर्क न होने पर पिता उसे तलाशने निकल पड़े। इंदिरेश अस्पताल के पास तन्वी कार में अचेत मिली। पिता ने पत्थर से कार का शीशा तोड़ा और बेटी को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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कैनुला लगाकर नसों में जहर घोला

अवसाद में घिरी डॉ. तन्वी की आत्महत्या के तरीके ने पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। पुलिस के अनुसार तन्वी ने पहले हाथ में कैनुला लगाया और फिर जहरीला इंजेक्शन अपनी नसों में उतार लिया। दवा इतनी घातक थी कि चंद पलों में उसकी जान चली गई।

मेडिकल प्रशिक्षित डॉक्टर होने के नाते तन्वी को मानव शरीर और दवाओं की गहरी समझ थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हर एंगल से तफ्तीश शुरू कर दी है। मेडिकल के जानकारों का मानना है कि उसने ऐसी घातक दवा का चुनाव किया जिसका सीधा असर नर्वस सिस्टम या हृदय गति पर होता है। खून में दवा पहुंचने से उसकी जान चली गई। सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने सुबूत जुटाए हैं। कार से अलग-अलग दवाओं की तीन खाली शीशियां मिली हैं। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है।

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रोते हुए उत्पीड़न के बारे में बताया था

मृतक के परिजनों ने नेत्र रोग विभाग की एचओडी डॉ. प्रियंका गुप्ता पर बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सीधा आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, तन्वी ने कई बार उन्हें इस उत्पीड़न के बारे में रोते हुए बताया था। सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी एचओडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी।

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी भूपेंद्र रतूड़ी का कहना है कि पता चला है कि डॉ. तन्वी मानसिक रोग का उपचार ले रही थीं। उन्होंने दो वर्ष पूर्व भी आत्महत्या का प्रयास किया था। परिजन तन्वी का उपचार करा रहे थे। तन्वी की मानसिक बीमारी की लिखित सहमति अभिभावकों ने एमएस ऑफिस में जमा की है।

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तनाव में थीं तन्वी , इसलिए मां रह रही थी साथ में

डॉ. तन्वी मानसिक तनाव में थीं। पुलिस की प्रारंभिक तफ्तीश में पता चला है कि वह पहले भी दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी। बेटी की इसी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसकी मां उसके साथ देहरादून के देहराखास में किराये के कमरे में रह रही थीं। रात में बेटी की कार के पास सबसे पहले पिता पहुंचे। डॉ. ललित मोहन ने देखा कि बेटी अंदर अचेत है। उन्होंने पत्थर उठाया। बेटी ड्राइवर सीट पर थी। उससे दूसरी ओर का शीशा तोड़कर बेटी को कार से बाहर निकाला।

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