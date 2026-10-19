उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार, दून में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर
उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं देहरादून में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला है। वहीं डेंगू के नए केस थमे हैं लेकिन घरों में अब भी खतरा पनप रहा है।
देहरादून में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। दिन में धूप के कारण तापमान बढ़ रहा है, जबकि रात में ठंड बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। रविवार को दून में अधिकतम पारा 30.2 और न्यूनतम 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों के बीच 15.8 डिग्री का अंतर रहा।
न्यूनतम तापमान में सामान्य से एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अक्तूबर में दो साल बाद रात का तापमान इस स्तर तक पहुंचा है। इससे पहले वर्ष 2023 में अक्तूबर के दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मौसम में इस बदलाव के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. कुमार जी कौल ने कहा कि दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण शरीर को तापमान के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है।
अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, प्रदेशभर के सभी जनपदों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन में धूप, रात में ठंड का असर बना रह सकता है। इधर, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विशाल कौशिक ने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा समेत सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बदलते मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह-रात में हल्के गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भीगे कपड़े तुरंत बदलें, पर्याप्त पानी पीएं।
डेंगू के नए केस थमे, घरों में अब भी पनप रहा खतरा
दून में डेंगू के नए मामलों पर फिलहाल राहत है, पर मच्छरों के पनपने का खतरा बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में रविवार को 54 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। 47,171 कंटेनरों में से 69 में लार्वा पाया गया। यह स्थिति बताती है कि नए मरीज नहीं मिलने के बावजूद डेंगू से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। दून में रविवार को एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के 36 सैंपलों की जांच में कोई नया मरीज नहीं मिला, जबकि कोविड-19 संक्रमण का एक मामला सामने आया।
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