आज देहरादून आ रहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, 20 अगस्त तक रूट डायवर्जन; देखें प्लान
CP Radhakrishnan Dehradun Today: देहरादून में 19 और 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक रूट प्लान जारी कर दिया है।
CP Radhakrishnan Dehradun Today: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वीआईपी मूवमेंट के साथ आम लोगों की सुविधा को देखते हुए देहरादून पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। इसके तहत शहर के कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। वहीं, दून अस्पताल में भी वीआईपी वार्ड समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं चाकचौबंद की जा रही हैं।
देहरादून में 19 और 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक रूट प्लान जारी कर दिया है। मंगलवार को पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की अगुवाई में सुरक्षा बलों की ब्रीफिंग हुई।
इन समयावधियों में लागू रहेगा रूट डायवर्जन
19 अगस्त को दोपहर 1:00 बजे से 3:30 बजे तक और 20 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर 12:00 बजे से 3 बजे तक।
ये रहेंगे आपके वैकल्पिक मार्ग
हरिद्वार से देहरादून/मसूरी जाने वाले वाहन को भानियावाला फ्लाईओवर सर्विस लेन से डोईवाला चौक, दूधली मार्ग होते हुए कारगी चौक से शहर में एंट्री मिलेगी। मसूरी जाने वाले वाहन कारगी चौक, आईएसबीटी, शिमला बाईपास, जीएमएस रोड और कैंट होते हुए जाएंगे। ऋषिकेश से दून/मसूरी जाने वाले वाहन को रानीपोखरी, थानो, छह नंबर पुलिया, सहस्रधारा क्रॉसिंग, सर्वे चौक होकर शहर में प्रवेश मिलेगा। मसूरी जाने वाले वाहन आईटी पार्क से साईं मंदिर होते हुए जाएंगे। दून शहर से हरिद्वार/ऋषिकेश जाने वाले वाहन कारगी चौक से दूधली मार्ग, डोईवाला और लालतप्पड़ होते हुए नेपाली फार्म तिराहा की ओर भेजे जाएंगे। ईसी रोड, घंटाघर और हाथीबड़कला से मसूरी जाने वाले वाहन कैनाल रोड से डायवर्ट होंगे।
दून अस्पताल में चाकचौबंद की जा रहीं व्यवस्थाएं
देहरादून। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के देहरादून में प्रस्तावित दौरे पर दून अस्पताल में व्यवस्थाएं चाकचौबंद की जा रही हैं। अस्पताल के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने वीआईपी वार्ड को बेहतर बनाने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डीएमएस डॉ. विनम्र मित्तल एवं डॉ. शोभा वी को वीआईपी वार्ड की जिम्मेदारी मिली है।
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विस्तृत बायो
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