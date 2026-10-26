Dehradun Traffic Diversion: वाल्मीकि जयंती पर आज देहरादून में ट्रैफिक डायवर्ट, इन इलाकों के बदलेंगे रूट
आज वाल्मीकि जयंती पर देहरादून में शोभायात्रा निकाली जाएगी। पुलिस ने दोपहर 12 बजे से शाम करीब छह बजे तक के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है। घर से निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक प्लान जरूर देख लें।
Dehradun Traffic Diversion: देहरादून में सोमवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके चलते शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस ने दोपहर 12 बजे से शाम करीब छह बजे तक के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है। शोभायात्रा के आगे बढ़ने के साथ ही अलग-अलग मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे में शहर के बीच से गुजरने वाले लोगों को घर से निकलने से पहले यातायात व्यवस्था की जानकारी लेने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
पुलिस के अनुसार, शोभायात्रा नगर निगम कार्यालय से शुरू होगी। यहां से यात्रा बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक, घंटाघर, पलटन बाजार, राजा रोड कट, द्रोण कट और दून चौक होते हुए वापस नगर निगम कार्यालय पहुंचेगी। शोभायात्रा के मार्ग पर पहुंचने और आगे बढ़ने के अनुसार यातायात को अलग-अलग स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा।
शोभायात्रा के दौरान कहां-कहां बदलेगा ट्रैफिक?
नगर निगम से रवाना होने पर: शोभायात्रा शुरू होने के बाद तहसील चौक और दून चौक से बुद्धा चौक जाने वाले वाहनों को दर्शनलाल चौक की ओर भेजा जाएगा।
बुद्धा चौक पार करने पर: शोभायात्रा के बुद्धा चौक पार करते ही बुद्धा चौक से दर्शनलाल चौक जाने वाले वाहनों को लैंसडौन चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
दर्शनलाल चौक पार करने पर: शोभायात्रा के दर्शनलाल चौक से आगे बढ़ने पर दर्शनलाल चौक से घंटाघर जाने वाले वाहनों को लैंसडौन चौक से भेजा जाएगा।
घंटाघर से पलटन बाजार में प्रवेश करने पर: शोभायात्रा के घंटाघर से पलटन बाजार में प्रवेश करते ही अन्य सभी डायवर्जन स्थलों पर यातायात सामान्य कर दिया जाएगा।
राजा रोड कट पार करने पर: शोभायात्रा के राजा रोड कट पार करने पर प्रिंस चौक से द्रोण कट जाने वाले वाहनों को चंदरनगर कट से भेजा जाएगा।
द्रोण कट पार करने पर: शोभायात्रा के द्रोण कट पार करने के बाद द्रोण कट से दून चौक जाने वाले वाहनों को तहसील चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
दून चौक पार करने पर: शोभायात्रा के दून चौक पार करने पर तहसील चौक से दून चौक जाने वाले वाहनों को दर्शनलाल चौक की ओर भेजा जाएगा।
पुलिस की अपील, वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल
शोभायात्रा के चलते शहर के प्रमुख चौराहों और बाजार क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ सकता है। पुलिस ने लोगों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। शोभायात्रा के गुजरने के दौरान संबंधित मार्गों पर पुलिस के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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