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बीटेक छात्र दिव्यांशु जटराना के हत्यारे बिहार पहुंचे, पीट-पीटकर उतारा था मौत के घाट

Mar 26, 2026 10:31 am ISTGaurav Kala देहरादून
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Divyanshu Jatrana Killed: देहरादून में बीटेक छात्र की पीट-पीटकर हत्या करने वाले बदमाश बिहार पहुंच चुके हैं। देहरादून पुलिस का कहना है कि एक टीम उन्हें दबोचने बिहार के लिए निकल चुकी है।

बीटेक छात्र दिव्यांशु जटराना के हत्यारे बिहार पहुंचे, पीट-पीटकर उतारा था मौत के घाट

उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र दिव्यांशु हत्याकांड में तीन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस खाली हाथ है। अधिकांश आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने सुरक्षित ठिकानों यानी बिहार फरार हो गए हैं। दून पुलिस के लिए अपराधियों का यह बिहार कनेक्शन एक बार फिर बड़ी चुनौती बन गया है। गिरफ्तारी को एसओजी और पुलिस टीम बिहार रवाना कर दी गई है।

प्रेमनगर में केहरी गांव के हाईवे किनारे सोमवार रात मुजफ्फनगर निवासी बीटेक छात्र दिव्यांशु जटराना की हत्या कर दी गई। सरेराह पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतारा गया। तीन आरोपी प्रेमनगर पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिए थे। जबकि हमले में शामिल 12 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपी फरार हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा कि आरोपी बिहार पहुंच गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए दून एसओजी और प्रेमनगर थाना पुलिस की संयुक्त टीमें बिहार के लिए रवाना कर दी गई हैं।

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विधानसभा घेराव की चेतावनी

दिव्यांशु जटराना हत्याकांड को लेकर जाट समाज में आक्रोश है। अंतरराष्ट्रीय जाट संसद ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 29 मार्च तक सभी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जाट समाज विधानसभा का घेराव करेगा।

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हॉस्टल संचालकों की भी तय होगी जिम्मेदारी

देहरादून। शिक्षण संस्थानों और हॉस्टलों में छात्रों के बीच बढ़ती गुटबाजी और आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने को दून पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिव्यांशु हत्याकांड के बाद बुधवार को सेलाकुई और प्रेमनगर क्षेत्र में पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन और हॉस्टल संचालकों संग बैठक कर कड़े निर्देश दिए।

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एसएसपी ने प्रमेंद्र डोबाल ने साफ किया है कि यदि कोई छात्र आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो न केवल उस पर कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित संस्थान और हॉस्टल संचालक की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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