उत्तराखंड में 13 मई तक कैसा है मौसम? यहां बारिश का अलर्ट; 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
Uttarakhand Weather Report: अगले 24 घंटों के दौरान में अथिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आगामी 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-4°C की गिरावट होने की संभावना
Uttarakhand Weather Report: उत्तराखंड में मौसम ने सोमवार को एकबार फिर करवट ली है। राजधानी देहरादून में कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। राज्य के अन्य कुछ इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है।
आईएमडी ने पहाड़ी जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ तूफान और हिमपात की भविष्यवाणी की है। खासकर 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। इसके साथ ही पहाड़ों में कुछ अलग-थलग स्थानों पर बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों के दौरान में अथिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आगामी 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-4°C की गिरावट होने की संभावना है।
आज और कल ऐसा है मौसम का हाल
मौसम विभाग ने बताया है कि आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। विशेष रूप से 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, कल यानी 12 मई को राज्य के पर्वतीय जनपदों में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ सहित ऊंचाई वाले जिलों के अनेक स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार जताए गए हैं।
13 मई को ऐसा रह सकता है मौसम
बात करें 13 मई के मौसम की तो राज्य के पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। विशेष रूप से 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है। वहीं, राज्य के शेष मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और गर्जन के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड और फिसलन बढ़ने की चेतावनी दी गई है।
कब हुई थी आखिरी बार झमाझम बारिश?
उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में रविवार (3 मई) को अंधड़ के साथ हुई भारी वर्षा और ओलावृष्टि दर्जी की गई थी। मौसम के इस तीव्र बदलाव के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए थे।, जिससे यातायात बाधित हुआ है और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है।
चारधाम के लिए चलने वाले श्रद्धालुओं से अपील
वहीं मौसम विभाग द्वारा 12 और 13 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए जारी 'ऑरेंज अलर्ट' को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने चारधाम के लिए चलने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी लें और पूरी सावधानी बरतें।
गढ़वाल आयुक्त ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन दो दिनों में विशेष सावधानी बरतें और मौसम विभाग की जानकारी के बिना आगे न बढ़ें। बेहतर होगा कि मौसम साफ होने पर ही यात्रा की जाए ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए सरकारी नियमों का पालन करें।
उत्तरकाशी में भी मौसम में उतार-चढ़ाव
वहीं उत्तरकाशी में हाल के दिनों में मौसम का मिजाज काफी अस्थिर रहा है। दोपहर बाद होने वाली भारी बारिश और तेज आंधी के कारण यमुनोत्री मार्ग पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यात्रियों के लिए चुनौती पैदा हो रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।
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