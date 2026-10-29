उत्तराखंड के 5 जिलों में कल ऑरेंज अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं; ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी
उत्तराखंड के 5 जिलों में कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं गुरुवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तराखंड के पांच जिलों नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने भी सचिव से बात कर आम जनता की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है।
अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश
सुमन ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। खराब मौसम या किसी संभावित खतरे की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करने को कहा गया है। जिलों में तैनात आपदा प्रबंधन प्रणाली के तहत नामित सभी अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने और किसी भी घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण भूस्खलन, मार्ग ब्लॉक होने और अन्य आपात स्थितियों की आशंका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन और अन्य संबंधित कार्यदायी संस्थाएं अपनी मशीनरी और आवश्यक संसाधन तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी
उत्तराखंड में गुरुवार सुबह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के जारी रहने से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली समेत अनेक जगहों पर बर्फबारी दर्ज की गयी है, जबकि बदरीनाथ के आसपास की ऊंची पहाड़ियों जैसे नीलकंठ पर्वत और नर-नारायण पर्वतों पर हिमपात होने की सूचना है।
बदरीनाथ धाम में भी बर्फ गिरने की संभावना जतायी गयी है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में सुबह से बर्फबारी हो रही है जिसके चलते तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गयी।
(वार्ता और भाषा के इनपुट के साथ)
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