बर्फबारी के बाद शीतलहर की आशंका, उत्तराखंड में सभी जिलों को तैयारी के निर्देश; बढ़ेगी ठंड
बर्फबारी के बाद शीतलहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड में सभी जिलों को तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद जारी किए गए हैं।
उत्तराखंड में बदरीनाथ और केदारनाथ सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और शीतलहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को पूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने यहां बताया कि संभावित शीतलहर के दौरान जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों के बीच जरूरी तालमेल बनाने और जरूरी सेवाओं बिना किसी रुकावट के चलती रहे इसके निर्देश जारी किए गए हैं।
किन-किन तैयारियों के निर्देश
उन्होंने बताया कि सभी जिलों को शीतलहर के लिए एक्शन प्लान तैयार रखने, विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सुमन ने कहा कि शीतलहर से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। उनके नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को उपलब्ध कराकर आपसी तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी सेंटर एक्टिव और अलर्ट मोड पर रहेंगे
उन्होंने कहा कि शीतलहर के दौरान जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटरों को एक्टिव और अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। मौसम संबंधी चेतावनियों, सड़क एवं यातायात की स्थिति, बिजली और पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं और बेघर लोगों की स्थिति पर नियमित नजर रखी जाएगी। इससे संबंधित सूचनाएं तत्काल अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी।
उन्होंने बताया कि जिलों को शीतलहर, पाला, बर्फबारी और अत्यधिक कम तापमान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को पहले से चिह्नित करने को कहा गया है। खासकर उच्च हिमालयी, दुर्गम, दूरस्थ और सड़क संपर्क से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां जनजीवन और जरूरी सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को देखते हुए तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।
बुजुर्गों, अकेले रहने वाले लोगों के लिए क्या निर्देश
दिशा-निर्देशों में बुजुर्गों, अकेले रहने वाले लोगों, नवजात शिशुओं एवं छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों, खुले में काम करने वाले श्रमिकों, बेघर व्यक्तियों, सड़क किनारे रहने वाले लोगों और बेहद गरीब और कमजोर परिवारों की पहचान और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही उन्हें गर्म कपड़े, कंबल, आश्रय, भोजन, अलाव और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग भी रहेगा तैयार
स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस तैयार रखने, हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान असामान्य रूप से कम होना) और फ्रॉस्टबाइट (अत्यधिक ठंड से त्वचा एवं ऊतकों को नुकसान) के संभावित मामलों की पहचान कर तुरंत इलाज मुहैया करवाने और दवाइयों को पूरा स्टॉक रखने को कहा गया है।
संवेदनशील मार्गों की होगी निगरानी
सुमन ने बताया कि शीतलहर, पाला और बर्फबारी से प्रभावित होने वाली सड़कों को पहले से चिह्नित कर वहां जरूरी मशीनरी और उपकरण तैयार रखने, चेतावनी संकेतक और रिफ्लेक्टर लगाने और संवेदनशील मार्गों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रविवार को कहां-कहां हुई है बर्फबारी
उत्तराखंड में बदरीनाथ और केदारनाथ में रविवार को बर्फबारी हुई थी, जबकि मसूरी के ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि दर्ज की गई थी। इससे ठंड में कुछ बढ़ोतरी हुई है।
देहरादून मौसम केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह सामान्य से कम से लेकर सामान्य स्तर तक दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने और पर्वतीय जिलों की घाटियों में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है।
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