उत्तराखंड के पांच जिलों में भारी बारिश की आशंका, केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी
उत्तराखंड के पांच जिलों में भारी बारिश की आशंका है। केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। केदारनाथ में गुरुवार से लगातार बर्फबारी जारी है जिससे पूरे क्षेत्र में बर्फ की एक मोटी सफेद चादर सी बिछ गई है।
उत्तराखंड में केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने और निचले इलाकों में बारिश होने से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया है। यह जानकारी देने के साथ मौसम विभाग ने राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अधिकारियों को सतर्कता बरतने और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतों पर चढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं ।
ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी जारी
अधिकारियों ने बताया कि केदारनाथ, गंगोत्री, औली समेत अनेक ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी जारी रही जबकि बदरीनाथ के चारों ओर ऊंची पहाड़ियों जैसे नीलकंठ पर्वत और नर-नारायण पर्वत पर जमकर हिमपात हुआ।
केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही
केदारनाथ में गुरुवार से लगातार बर्फबारी जारी है जिससे पूरे क्षेत्र में बर्फ की एक मोटी सफेद चादर सी बिछ गई है। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के सदस्य विनीत पोस्ती ने बताया कि पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से पूरे केदारनाथ क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है।
उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे धाम और उसके आसपास के क्षेत्र को लकदक कर दिया है और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है।
श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी
खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए गए हैं। बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें उनसे ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, समय-समय पर गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने, ठंड में ज्यादा समय तक न रुकने, सेहत खराब महसूस होने पर तत्काल मेडिकल मदद लेने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने, खराब मौसम में अनावश्यक जोखिम न उठाने और प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गयी है ।
इसके अलावा, प्रदेश के ज्यादातर निचले इलाकों में बारिश जारी है जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड का अहसास बढ़ गया।
देहरादून में कैसा है मौसम का हाल?
देहरादून में गुरुवार को लगातार बारिश से दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़ककर 20.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। नई टिहरी में भी गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे गिरकर 12.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
देहरादून मौसम केंद्र ने शुक्रवार के लिए प्रदेश के पांच जिलों-नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट और अन्य जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है।
50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि एवं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं चंपावत में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। धामी ने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिलों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियां पूरी रखी जाएं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खराब मौसम के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतों पर चढ़ाई (ट्रेकिंग) से जुड़ी गतिविधियों को मौसम सामान्य होने तक नियंत्रित रखा जाए, संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और आवश्यकता पड़ने पर यातायात को नियंत्रित किया जाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी सड़क के बाधित होने की स्थिति में संबंधित विभाग तुरंत मार्ग खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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