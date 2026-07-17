उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य, जहां खुलेगा ‘अग्निवीर रोजगार सेल’; सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अग्निवीरों के लिए विशेष एलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 'अग्निवीर रोजगार सेल' शुरू किया जाएगा। इससे अग्निवीरों को राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं का फायदा दिलाया जाएगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरन अग्निवीरों के लिए बड़ा एलान किया। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में देश का पहला 'अग्निवीर रोजगार सेल' स्थापित होगा। देहरादून में यूथ फाउण्डेशन द्वारा आयोजित 'युवा अग्निवीर संवाद' में अपने संबोधन के दौरान सीएम ने यह जानकारी दी।
सीएम ने कहा कि इस सेल के जरिए सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं का फायदा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘सेल की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की दी जाएगी जिससे कि अग्निवीरों के सामने क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे उनका समाधान हो सकता है यह सुनिश्चित किया जा सके।’
अग्निवीरों के लिए सरकार प्रतिबद्ध
सीएम ने कहा ‘अग्निवारों का सम्मान, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार,अग्निवीरों के सफल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा बेहतरीन और मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों को पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन सहित राज्य की सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ अधिकतम आयु सीमा में छूट और भर्ती में भी प्राथमिकता दी गई है।’
उन्होंने कहा कि ‘अग्निवीर बनना केवल नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च अवसर है। सेना में बिताए गए चार वर्ष अग्निवीरों के पूरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। हमने उत्तराखंड के हर एक अग्निवीर के सुरक्षित भविष्य के लिए काम किया है।’
होमस्टे शुरू करने के लिए भी मदद
इस अवसर मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को होमस्टे शुरू करने के लिए विशेष मदद और सीमा से लगे गांवों में रहने वाले लोगों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को खुद का रोजगार से शुरू करने के लिए जरूर सुविधाएं और विशेष मदद देने का भी एलान किया।
अग्निवीरों, सैनिकों और शहीदों के लिए किए गए काम गिनाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों, सैनिकों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। शहीद परिवारों की सहायता राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपय किया गया है। शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है। वहीं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों को खास आर्थिक मदद दी जा रही है। पूर्व सैनिकों के पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद का इंतजाम किया गया है।
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