उत्तराखंड: तापमान में भारी गिरावट, दून में 10 डिग्री गिरा पारा; गर्मी के बीच ठंड का अहसास
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से बेहद कम रहे। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से नौ डिग्री कम यानी 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज ने मई के महीने में सर्दियों जैसी गुलाबी ठंड का अहसास करा दिया है। प्रदेशभर में हो रही झमाझम बारिश और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण पिछले 24 घंटों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों में पारा सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है।
तपती गर्मी के बीच अचानक लौटी इस ठंड के कारण लोगों को अलमारियों से पूरी बांह की शर्ट और हल्की विंड चीटर (जैकेट) निकालने पर मजबूर होना पड़ा है। राजधानी देहरादून में तो महज 24 घंटे के भीतर अधिकतम तापमान में 7.2 डिग्री की भारी कमी दर्ज की गई है।
दून में तो नई टिहरी और मुक्तेश्वर में 10 डिग्री नीचे गिरा पारा
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से बेहद कम रहे। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से नौ डिग्री कम यानी 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री रहा। पहाड़ों में ठिठुरन बढ़ गई है। नई टिहरी में पारा सामान्य से 10 डिग्री लुढ़ककर 18.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां 2.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं नगर निगम ने इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव लेन नंबर-16 में हो रहे जलभराव का समाधान निकालते हुए रविवार को कॉलोनी में रिचार्ज पिट का निर्माण शुरू कर दिया। खाली प्लॉटों में चाहारदीवारी बनने के बाद ड्रेनेज की समस्या हो गई थी।
नमी का ऐसा स्तर अक्सर सर्दियों में देखा जाता है
पिछले दिनों पड़ी प्रचंड गर्मी ने जहां दून और आसपास के इलाकों की नमी सोख ली थी, वहीं लगातार हो रही बारिश और बादलों ने हवा में वापस भारी नमी घोल दी है। रविवार को दून में आर्द्रता (नमी) का स्तर पूरे दिन 65 से 80 फीसदी के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हवा में नमी का ऐसा स्तर अक्सर सर्दियों के सीजन में देखा जाता है, यही वजह है कि मई के आखिरी दिनों में भी लोगों को अच्छी-खासी ठंड का अहसास हो रहा है।
बड़ा हादसा होते-होते टल गया
लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना क्षेत्र में भारी बारिश के चलते मोई खड्ड में अचानक आए मलबे से बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से निर्माण कार्य में लगी तीन पोकलेंड मशीनें मलबे में दब गईं। अचानक खतरा बढ़ता देख आपरटरों ने मशीनों से कूदकर किसी तरह भागते हुए अपनी जान बचाई। मोई खड्ड का मलबा लखवाड़ बैंड झरने के पानी के साथ तेजी से सड़क से नीचे बांध निर्माण स्थल तक पहुंच गया। उस समय मुख्य बांध स्थल से कुछ ऊपर तीन पोकलैंड मशीने पहाड़ी को काट रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार देर शाम को घटना इतनी तेजी से हुई कि चालकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उन्होंने खुद को बचाया। समय रहते चालक बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था। मलबे के मार्ग में तीन बड़ी पोकलैंड मशीने आने से उसकी गति कुछ कम हो गई।
मसूरी में बारिश के बाद गर्म कपड़ों में दिखे लोग
रविवार को पर्यटन नगरी मसूरी में सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। ठंड बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में दिखे। चंडीगढ़ से मसूरी घूमने आए केशव सिंह, राघव ने बताया कि वह शनिवार को मसूरी आए थे तब यहां पर इतनी ठंड नहीं थी जितनी बारिश के बाद रविवार को हुई।
डोभालवाला में घरों में घुसा बारिश का पानी
दून के सालावाला, जाखन, डोभालवाला क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का पार्षद भूपेंद्र कठैत, पूर्व पार्षद संजय नौटियाल और पार्षद मोहन बहुगुणा ने अधिकारियों संग निरीक्षण कर जेसीबी की मदद से मलबा हटाया। भूपेंद्र कठैत ने कहा कि अभी तो बरसात शुरू ही नहीं हुई इतने में ही जाखन, डोभालवाला क्षेत्रों में पानी घुस रहा है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।