अलग तरह की वर्दी में सजे, संवरे दिखाई देगी उत्तराखंड पुलिस, क्या-क्या बदलाव? सीएम धामी ने की लॉन्च
उत्तराखंड पुलिस अब दिखेगी नए कलेवर में दिखाई देगी। साथ ही उनका ध्वज भी अलग तरह का दिखेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नवीन गौरव चिह्नों को लॉन्च कर दिया।
उत्तराखंड पुलिस अब एक अलग तरह की वर्दी में सजे, संवरे दिखाई देंगे। साथ ही उनका ध्वज भी अलग तरह का दिखेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने आवासीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस के नए ध्वज, प्रतीक चिह्न, फॉरमेशन साइन, इंसिग्निया, क्रेस्ट और सेरेमोनियल वर्दी लॉन्च की।
अब आगामी छह नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस कलर' से अलंकृत करेंगे। जिसमें उत्तराखंड पुलिस के जवान नए सेरेमोनियल वर्दी में परेड में हिस्से लेंगे।
आज समारोह में मुख्यमंत्री ने 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' थीम पर आधारित सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने प्रदेश पुलिस सेवा (पीपीएस)से भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) में प्रोन्नत हुई शाहजहां जावेद खान और जगदीश चंद्र को प्रतीक चिह्न अलंकरण कर पदोन्नति की शुभकामनाएं दीं।
क्या-क्या बोले सीएम धामी?
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को नवीन गौरव चिह्नों के लॉन्च पर बधाई देते हुए कहा कि पुलिस की पहचान को नया स्वरूप प्रदान करना केवल प्रतीकों और वर्दी में बदलाव नहीं, बल्कि पुलिस बल की गौरवशाली परंपराओं, शौर्य, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के मूल आदर्शों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पुलिस के नए प्रतीक गौरव के साथ जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं। इस नई पहचान का वास्तविक सम्मान तभी होगा, जब प्रत्येक नागरिक को पुलिस के व्यवहार में संवेदनशीलता, कार्यप्रणाली में दक्षता और कार्रवाई में निष्पक्षता दिखाई दे।
प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले क्या बोले
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस को भी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित, अधिक प्रशिक्षित, दक्ष और सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस का नवीन ध्येय वाक्य 'कर्म सत्यं शौर्यम्' कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और साहस का संदेश देता है। पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और जवान को इन आदर्शों को अपने आचरण और कार्यशैली में आत्मसात करना होगा। वर्दी का सम्मान आचरण से और जनता का विश्वास सेवा से मजबूत होता है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए प्रदेशवासी
मुख्यमंत्री ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के शुभारंभ पर कहा कि प्रदेश के विकास के साथ शासन व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन में सतर्कता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ उन खामियों को भी दूर करना जरूरी है, जिनके कारण भ्रष्टाचार की संभावनाएं पैदा होती हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दर्ज कराने की अपील की।
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