Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में बारिश की संभावना, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, अगले दो दिन का हाल

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

आज उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ बहुत हल्की बारिश और4500m और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं राज्य के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

उत्तराखंड में बारिश की संभावना, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, अगले दो दिन का हाल

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में अगले दो दिन कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हरिद्वार और उद्धम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। आज उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ बहुत हल्की बारिश और4500m और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं राज्य के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

आज और कल राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, दिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपदों मे कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। वहीं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत और उद्धम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:60 साल नौकरी, हर साल 27 छुट्टियां और... उपनल कर्मियों के लिए क्या-क्या नए बदलाव

मौसम विभाग ने अलर्ट रहने को कहा

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिजली गिरने से जान-माल की हानि हो सकती है। साथ ही, तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों और असुरक्षित ढांचों को हल्का नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। ऐसे में खेतों में कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। तूफान के दौरान खिड़की-दरवाजे बंद कर घर के भीतर ही रहें। बिजली से चलने वाले उपकरणों और धातुओं की वस्तुओं से दूर रहें। बिजली चमकते समय पेड़ों के नीचे शरण बिल्कुल न लें, बल्कि पक्के मकानों में जाएं। इनके अलावा अपने पालतू जानवरों को बाहर न बांधें।

ये भी पढ़ें:शक और सात फेरों का खूनी अंत; उत्तराखंड के सीमांत जिले में 3 विवाहिताओं का कत्ल

16 मई को कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 16 मई पर्वतीय जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने राज्य के पांच प्रमुख जनपदों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर केस, पानी की टंकी पर खुदपर डाला था पेट्रोल!

अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, इन जिलों के अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। विशेष रूप से 4500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले निवासियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बदलती परिस्थितियों को देखते हुए बनाएं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।