उत्तराखंड में बारिश की संभावना, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, अगले दो दिन का हाल
आज उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ बहुत हल्की बारिश और4500m और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं राज्य के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में अगले दो दिन कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हरिद्वार और उद्धम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। आज उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ बहुत हल्की बारिश और4500m और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं राज्य के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
आज और कल राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, दिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपदों मे कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। वहीं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत और उद्धम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।
मौसम विभाग ने अलर्ट रहने को कहा
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिजली गिरने से जान-माल की हानि हो सकती है। साथ ही, तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों और असुरक्षित ढांचों को हल्का नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। ऐसे में खेतों में कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। तूफान के दौरान खिड़की-दरवाजे बंद कर घर के भीतर ही रहें। बिजली से चलने वाले उपकरणों और धातुओं की वस्तुओं से दूर रहें। बिजली चमकते समय पेड़ों के नीचे शरण बिल्कुल न लें, बल्कि पक्के मकानों में जाएं। इनके अलावा अपने पालतू जानवरों को बाहर न बांधें।
16 मई को कैसा रहेगा मौसम?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 16 मई पर्वतीय जिलों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने राज्य के पांच प्रमुख जनपदों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है।
अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, इन जिलों के अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। विशेष रूप से 4500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले निवासियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बदलती परिस्थितियों को देखते हुए बनाएं।
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