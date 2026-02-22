Hindustan Hindi News
उत्तराखंड शिक्षा निदेशक से मारपीट में भाजपा विधायक पर केस, 35 मिनट बंधक रखा, खून से लहूलुहान

Feb 22, 2026 07:41 am ISTGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में भाजपा विधायक पर मुकदमा हुआ है। पीड़ित पर आरोप है कि उन्हें 35 मिनट बंधक रखा, खून से लहुलूहान किया।

उत्तराखंड शिक्षा निदेशक से मारपीट में भाजपा विधायक पर केस, 35 मिनट बंधक रखा, खून से लहूलुहान

भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की मौजूदगी में शनिवार को उनके समर्थकों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ दफ्तर में मारपीट की। इसमें वे घायल हो गए। निदेशक को दफ्तर में 35 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने विधायक व अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, विधायक के सुरक्षाकर्मियों ने भी काऊ से मारपीट का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों पर केस दर्ज कराया है।

निदेशक ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि दोपहर 12:10 बजे विधायक काऊ समर्थकों के साथ दफ्तर में पहुंचे और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। विधायक और उनके समर्थक प्राइमरी स्कूल अस्थल का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे। निदेशक के अनुसार, इसका प्रस्ताव शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। आरोप है कि निदेशक के साथ गाली-गलौच की गई।

निदेशालय कर्मचारियों ने किसी तरह दरवाजा खुलवाया तो भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप है कि महिला कर्मचारियों से भी मारपीट की गई। भीड़ ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और सामान पलट दिया। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई तो विधायक और समर्थक बाहर निकलने लगे। तभी कर्मचारियों ने मेन गेट पर ताला लगा दिया। हालांकि, भीड़ ताला तोड़कर बाहर निकल गई।

निदेशक को इलाज के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया। उनकी आंख के पास माथे पर चार टांके लगे हैं। महिला कर्मचारी शाइदा और विमल को भी चोटें आई हैं। उधर, विधायक का आरोप है कि निदेशक के बुलाए लोगों ने तोड़फोड़ करने के साथ उन पर हमला किया।

पुलिसकर्मियों के देरी से पहुंचने पर सवाल

कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि दोपहर साढ़े 12 बजे पुलिस को फोन पर सूचना दे दी थी। पुलिस करीब पौने घंटे बाद तब पहुंची जब भीड़ वहां से जा चुकी थी। आरोप यह भी है कि पुलिस ने हमलावरों को निकलने का पूरा वक्त दिया।

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार को चेताया

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हमले के विरोध में तमाम कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के साथ ही राजकीय शिक्षक संघ और शिक्षा विभाग अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारी इस घटना के बाद सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। बोर्ड परीक्षाओं के बहिष्कार को भी चेताया है।

भाजपा संगठन ने विधायक काऊ का जवाब तलब किया

निदेशक से मारपीट मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक उमेश शर्मा काऊ का जवाब तलब किया है। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं देंगे।

शनिवार को मीडिया को जारी बयान में भट्ट ने कहा कि भाजपा किसी भी तरह की अराजकता और हिंसा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जनसमस्या उठाना एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी को कानून के उल्लंघन की इजाजत नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। विधायक से पूछा गया है कि इस तरह की परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई। इस पूरे प्रकरण में पार्टी दोषियों पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
