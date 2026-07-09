उत्तराखंड ने रच दिया बड़ा कीर्तिमान, इस मामले में बना देश का छठा राज्य; सीएम ने बताया 'मील का पत्थर'
उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। राज्य की साक्षरता दर वर्तमान में 98 फीसदी से ज्यादा है। सीएम धामी ने इस उपलब्धि को ‘मील का पत्थर’ कहा है।
उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने यह उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 और 'उल्लास' (अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) कार्यक्रम के तहत निर्धारित मानकों को पूरा कर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। योजना में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी। उत्तराखंड से पहले यह उपलब्धि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम ने हासिल की थी।
प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बीते महीने बताया था कि अधिकारियों को पूर्व साक्षर राज्य से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके उसे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रावत ने बताया था कि राज्य की साक्षरता दर वर्तमान में 98 फीसदी से ज्यादा है। वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है।
पहले राज्य कैबिनेट फिर केंद्र के पास भेजा
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बीते महीने यह भी जानकारी दी थी कि इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश कर चर्चा कर मंजूरी ली जाएगी। और फिर प्रस्ताव को केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
19 जून को मिली थी मंजूरी
इसके बाद उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में 19 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक है।
उपलब्धि पर सीएम ने क्या कहा?
वहीं यह उपलब्धि हासिल कर लेने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने इसे 'मील का पत्थर' बताया है। सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, ‘इस तरह के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, सतत शिक्षा और जीवनोपयोगी कौशलों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। सरकार के लगातार प्रयासों के साथ-साथ प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी ने भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।’
कैसे तय होता है पूर्व साक्षर राज्य?
उल्लास के तहत जब किसी राज्य में वयस्कों की साक्षरता दर करीब 95 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो जाती है और गैर-साक्षर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है, तब उसे 'पूर्ण साक्षर' राज्य माना जाता है। इसमें 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की शिक्षा पर फोकस किया जाता है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।