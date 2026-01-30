Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में दिल्ली से लौटकर एक मंच पर दिखे कांग्रेसी, राहुल की नसीहत का दिखा असर

संक्षेप:

चुनावी साल में एकजुटता दिखाते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 16 फरवरी को विभिन्न मुद्दों को लेकर राजभवन कूच करने का फैसला किया है।

Jan 30, 2026 08:13 am IST
उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। चुनावी साल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमले तेज करेगी। 16 फरवरी को राजभवन कूच में अपनी ताकत का अहसास कराएगी। दिल्ली से लौटने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एकजुट दिख रहे हैं।

तीन महीने का रोडमैप तैयार

गुरुवार को कांग्रेस भवन में कांग्रेस के स्थानीय शीर्ष नेतृत्व की हुई बैठक में अगले तीन महीने का रोडमैप तैयार किया गया। तय हुआ कि भाजपा के खिलाफ राज्य से लेकर जिलावार, विधानसभावार हमला बोला जाएगा। लगातार हल्ला बोल अभियान जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है। नौकरियों की बंदरबांट हो रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। विकास प्राधिकरण जनता को लूट रहे हैं। आपदा प्रभावितों की सुध नहीं ली जा रही है। भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल खुद मान चुके हैं कि धराली में 143 लोग मलबे में दबे हुए हैं।

राहुल की नसीहत का दिखा असर, एकजुट नजर आए

देहरादून। लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राज्य के क्षत्रपों को एकजुटता की कड़ी नसीहत का असर गुरूवार को कांग्रेस मुख्यालय में साफ नजर आया। आज की प्रेस कांफ्रेस में सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। प्रेस कांफ्रेस खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने न सिर्फ सभी नेताओं को एक साथ खड़े कर हाथ से हाथ मिलवाया, बल्कि मीडिया से विनम्रता के साथ अनुरोध भी किया कि कृपया इस फोटो को जरूर स्थान दिया जाए।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
