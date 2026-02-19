Hindustan Hindi News
UttaraKhand Weather: पश्चिमी विक्षोभ से देहरादून समेत पहाड़ों में लौटी ठंड, बर्फबारी और बारिश का अलर्ट

Feb 19, 2026 07:31 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Uttarakhand Aaj Ka Mausam: उत्तराखंड में पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम परिवर्तन हुआ है। आईएमडी ने आज देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

Uttarakhand Aaj Ka Mausam: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और आसपास के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बदल गया है। पिछले एक हफ्ते से चिलचिलाती धूप और सामान्य से अधिक तापमान के कारण समय से पहले गर्मी की दस्तक महसूस की जा रही थी, लेकिन बुधवार से शुरू हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव ने एक बार फिर प्रदेश को शीत लहर की चपेट में ले लिया है।

तापमान में गिरावट, बढ़ी ठिठुरन

मंगलवार तक दून का पारा सामान्य से काफी ऊपर चल रहा था, जिससे लोग गर्मी से बेहाल होने लगे थे। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.5°C दर्ज किया गया था, जो सामान्य से छह डिग्री अधिक था। हालांकि, बुधवार को मौसम के करवट लेते ही ठंडी हवाओं और बादलों की आवाजाही ने पारे को सीधे 5 डिग्री सेल्सियस नीचे धकेल दिया।

देहरादून का हाल

बुधवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 23.5°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य के करीब है। वहीं न्यूनतम तापमान 10.3°C दर्ज किया गया। शहर के अन्य हिस्सों में भी अधिकतम तापमान 24.7°C और न्यूनतम 14.17°C के आसपास रहा। अचानक हुए इस बदलाव के कारण लोग जो हल्के कपड़ों में आ गए थे, उन्हें एक बार फिर अलमारी से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर होना पड़ा है।

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, वर्तमान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते आगामी 24 से 48 घंटों में उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। इस मौसमी बदलाव के कारण चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की प्रबल संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है, विशेषकर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है।

वहीं दूसरी ओर, देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की रिमझिम बारिश होने की उम्मीद है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन में एक बार फिर इजाफा देखने को मिलेगा।

अगले दो दिनों तक उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में धूप और बादलों की लुका-छिपी जारी रहेगी, जिससे फरवरी के अंत में एक बार फिर से दिसंबर जैसी ठंड का अहसास होने की उम्मीद है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
