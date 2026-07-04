काम की बात: मोहकमपुर से ISBT और शिमला बाईपास तिराहा तक, जाम से मिलेगी मुक्ति; ट्रैफिक पुलिस का नया प्लान
मोहकमपुर से ISBT और शिमला बाईपास तिराहा तक ट्रैफिक की गंभीर समस्या को खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत हरिद्वार बाईपास पर दिन में ट्रकों की नो-एंट्री होगी।
दून में मोहकमपुर से लेकर आईएसबीटी और शिमला बाईपास तिराहा क्षेत्र तक रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल हरिद्वार बाईपास और आसपास के इलाकों में दिन के समय बड़े ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस ने इस बाबत विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही धरातल पर लागू किया जाएगा। इस योजना के अनुसार भारी वाहनों को अब केवल रात के समय ही शहर के भीतर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। बीते लंबे समय से हरिद्वार बाईपास मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव बना हुआ है।
भारी वाहन जाम की मुख्य वजह में से एक?
दिन के समय बड़े लोडर वाहनों और मालवाहक ट्रकों की आवाजाही से स्थिति और गंभीर हो जाती है। इसके चलते मोहकमपुर, रिस्पना तिराहा, आईएसबीटी और शिमला बाईपास तिराहा तक दिनभर जाम की स्थिति रहती है। ट्रैफिक विशेषज्ञों के अनुसार, भारी वाहनों के कारण सड़क की क्षमता पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे यातायात की रफ्तार लगभग ठप हो जाती है। इस वजह से आमजन को परेशानी होती है।
रात के समय भीड़ घटने पर ही मिलेगी एंट्री
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इन बड़े ट्रकों का संचालन केवल रात में हो सकेगा। रात के समय जब सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही और छोटे वाहनों का दबाव कम हो जाएगा, तब इन ट्रकों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी ने बताया कि इस प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाएगा।
लालतप्पड़ और ट्रांसपोर्टनगर में होल्डिंग प्वाइंट चिह्नित
हाल में ‘हिन्दुस्तान’ ने शहर में जाम की समस्या को लेकर अभियान चलाया। इसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुलिस ने तय किया कि पीक आवर और दिन के वक्त लोडर वाहनों को शहर की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। इसके लिए पुलिस ने शहर के बाहर होल्डिंग प्वाइंट चिह्नित कर लिए हैं। इस योजना के मुताबिक भारी ट्रक और लोडर वाहनों को दिन के समय लालतप्पड़ और आशारोड़ी की तरफ ट्रांसपोर्टनगर में ही रोक दिया जाएगा।
कई जगह दोपहिया चालकों ने वाहन निकालने के लिए बना लिए हैं कट
दून से गुजरने वाले हाईवे पर चंद मिनट बचाने की होड़ लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। कुछ दोपहिया चालकों ने अपनी सुविधा के लिए नेशनल हाईवे पर कई जगह अवैध कट बना लिए हैं। यह अनधिकृत कट न केवल तेज रफ्तार ट्रैफिक पर ब्रेक लगा रहे हैं, बल्कि गंभीर हादसों का बड़ा कारण भी बन रहे हैं।
अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर लोग
मोहकमपुर से हरिद्वार बाईपास रोड और शिमला बाईपास रोड के कई हिस्सों में डिवाइडर की जगह-जगह हदबंदी तोड़कर दोपहिया वाहन निकालने के रास्ते बना लिए गए हैं। जब तेज ट्रैफिक के बीच से अचानक कोई दोपहिया चालक अवैध कट से सड़क पार करने की कोशिश करता है, मुख्य मार्ग पर चल रहे वाहनों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे वाहनों के टकराने का खतरा बढ़ जाता है।
यू-टर्न दूर तो रॉन्ग-साइड दौड़ रहे वाहन
पड़ताल में एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। नेशनल हाईवे पर जिन स्थानों पर अधिकृत कट या यू-टर्न दूर हैं, वहां दोपहिया चालक थोड़ा अतिरिक्त चलने से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं और सीधे रॉन्ग-साइड ड्राइविंग शुरू कर देते हैं।
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