देहरादून के स्कूल में छात्रों का तिलक मिटाने पर हंगामा, बजरंग दल का अल्टीमेटम
देहरादून के एक स्कूल में छात्रों के माथे पर लगा तिलक मिटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल के लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और प्रशासन से मामले में जांच करने और दोषियों पर ऐक्शन की मांग की।
देहरादून के सेवलाकलां क्षेत्र स्थित एक अशासकीय स्कूल में छात्रों के तिलक लगाकर आने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों के माथे से तिलक मिटवा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाते हुए इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया।
बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार की है। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और स्थानीय स्तर पर इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।
बजरंग दल का हंगामा
बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि तिलक भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है। ऐसे में किसी छात्र को तिलक लगाने से रोकना या उसे मिटवाना धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। संगठन ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्कूलों में सभी धर्मों और उनकी परंपराओं का सम्मान होना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने फिलहाल मामले में लिखित शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की बात कही है। शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंढियाल ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है
इधर स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया है। प्रबंधन का कहना है कि कुछ लोग स्कूल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और स्कूल के खिलाफ साजिश रची जा रही है।
घटना क्या हुई थी
जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुछ छात्र तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे थे। आरोप है कि शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए तीन-चार छात्रों के माथे से तिलक मिटवा दिया। इस घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है।
नगर निगम पार्षद पुष्कर चौहान ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह मेयर, जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक और स्कूल प्रबंधन के बीच इस विषय पर बैठक प्रस्तावित है, जिसमें पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी। अब सभी की नजर प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
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