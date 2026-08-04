Dehradun News: सैलून में घुसकर युवक पर हमला, मुकदमा दर्ज
Dehradun News: रुड़की में एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते सैलून में घुसकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद साहिल पर छह युवकों ने लोहे की रॉड और पंच से हमला किया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन 19 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
Dehradun News: रुड़की। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र के ग्राम माधोपुर निवासी एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते सैलून में घुसकर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया है।
हमले का विवरण
पीड़ित मोहम्मद साहिल ने बताया कि वह देर रात चंद्रशेखर स्कूल के सामने स्थित अपने सैलून पर काम कर रहा था। इसी दौरान छह युवक वहां पहुंचे और उस पर लोहे की रॉड तथा पंच से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई।
आरोप और शिकायत
पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने कट्टे के बल पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। साहिल ने हमलावरों में आशिम मोहम्मद उर्फ मांगता, गुलशन उर्फ मोनू और समीर पुत्र शहजाद को नामजद किया है, जबकि तीन अन्य युवकों की पहचान चेहरे ढके होने के कारण नहीं हो सकी।
पुलिस कार्रवाई
पीड़ित का कहना है कि उसने घटना की सूचना पुलिस को देकर मुकदमा दर्ज कराया और एफआईआर की प्रति भी प्राप्त कर ली, लेकिन घटना के 19 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंMaheshwar Prasad Singh
शार्ट बायो : महेश्वर सिंह बीते नौ वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए पहचाने जाते हैं। वर्तमान में वे हिन्दुस्तान अखबार में हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
महेश्वर सिंह को पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव हैं। वर्तमान में वह प्रतिष्ठित हिन्दुस्तान अखबार में हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वर्ष 2023 से इस भूमिका में रहते हुए अपराध के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
महेश्ववर ने अपने करियर की शुरुआत 2017 में दैनिक जनवाणी और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2020 से प्रतिष्ठित हिन्दुस्तान अखबार से जुड़ा। वर्तमान में रुड़की सेंटर में टीम लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में पूरा करने के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छी समझ एवं पकड़ है। इसी वजह से क्राइम, आईआईटी, नगर निगम जैसे बीट पर अच्छी कमांड है।
विजन और अपराध रिपोर्टिंग
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विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, नगर निगम, आईआईटी, सीबीआरआई, एनआईएच, राजनीति आदि रिपोर्टिंग।
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