Dehradun News: 11 मान्य अभिलेखों के आधार पर ही मतदाता सत्यापन एवं मैपिंग करें: जोगदंडे

Dehradun News: फोटो..-मतदाता सूची की शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता, फील्ड विजिट कर दूर करें समस्याएंः अपर मुख्य निर्वाचन

Dehradun News: देहरादून, प्रमुख संवाददाता। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य अभिलेखों के आधार पर ही मतदाता सत्यापन एवं मैपिंग की जाए। वर्ष 2003 की एसआईआर प्रति, परिवार रजिस्टर तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखों का मिलान कर प्रत्येक प्रविष्टि का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा सोमवार को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सहसपुर, डोईवाला, विकासनगर एवं मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान को और अधिक गति देने और विशेष फोकस के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्रत्येक ऐसे प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी किसी प्रकार की समस्या या बाधा आ रही हो, वहां संबंधित बीएलओ से समन्वय स्थापित कर स्वयं फील्ड विजिट करें। बैठक में विधानसभावार नोटिसों की स्थिति, 100 से अधिक नोटिस प्राप्त मतदेय स्थलों की प्रगति और बीएलओ स्तर पर किए जा रहे कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी टीमें आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए माइक्रो लेवल प्लान के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करें।

मतदाताओं के अभिलेखों में विसंगतियां 3,95,772 मतदाताओं के अभिलेखों में विसंगतियां

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने राजनीतिक दलों से अपील की कि राजनीतिक दल बूथ स्तर पर मतदाताओं तक आयोग की जानकारी पहुंचाने में भूमिका निभाएं। डीएम डॉ आशीष चौहान ने कहा कि सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाताओं को नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे मतदाता जिनके अभिलेखों में विसंगतियां हैं, जिनकी मैपिंग शेष है अथवा जिनके प्रपत्र-6, 7 एवं 8 प्राप्त हुए हैं, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बताया गया कि जनपद की 10 विधानसभा सीटों में कुल 20.45 लाख पर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संचालित है। जनपद में कुल 11,90,805 प्रारूप मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3,95,772 मतदाताओं के अभिलेखों में विसंगतियां तथा 1,52,170 मतदाताओं की मैपिंग शेष है। कुल 5,47,942 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं, जिनमें से 3,91,810 मतदाताओं तक नोटिस वितरित किए जा चुके हैं।