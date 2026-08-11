Dehradun News: पौड़ी में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, पारदर्शिता एवं मतदाताओं की सुविधा पर जोर

Dehradun News: पौड़ी। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में सोमवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों एवं बूथ लेवल अभिकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम, दावे एवं आपत्तियों तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने को लेकर चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एक जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। 14 जुलाई को आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हो चुका है। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं तथा 11 सितंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 15 सितंबर, 2026 को प्रस्तावित है। बताया कि जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में विसंगति वाले तथा मानचित्रण से वंचित मतदाताओं से संबंधित प्रकरणों में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में मतदाताओं को स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा विसंगति वाले प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन किया जाए। मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो और सुनवाई के दौरान उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए。