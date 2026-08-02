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Dehradun News: पश्चिमीवाला परचून की दुकान में चोरी का खुलासा, चोरी का सामान बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: विकासनगर में पुलिस ने पश्चिमीवाला स्थित परचून की दुकान में चोरी का खुलासा करते हुए 25 वर्षीय इमरान को गिरफ्तार किया। उसने 27-28 जुलाई की रात दुकान में घुसकर ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, सिगरेट और नकदी चुराई थी। इमरान ने बताया कि वह नशे का आदी है और स्मैक खरीदने के लिए चोरियों को अंजाम देता है।

पश्चिमीवाला परचून की दुकान में चोरी का खुलासा, चोरी का सामान बरामद
पश्चिमीवाला परचून की दुकान में चोरी का खुलासा, चोरी का सामान बरामद

Dehradun News: विकासनगर। कोतवाली विकासनगर पुलिस ने पश्चिमीवाला स्थित एक परचून की दुकान में हुई चोरी का सफल खुलासा करते हुए 25 वर्षीय इमरान पुत्र इनाम निवासी बुलाकीवाला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, सिगरेट, डीवीआर और नकदी बरामद की है। आरोपी पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस के अनुसार पश्चिमीवाला निवासी राजेश ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी अर्द्धसैनिक कैंटीन नामक परचून की दुकान में 27-28 जुलाई की रात अज्ञात व्यक्ति ने छत की चादर उखाड़कर प्रवेश किया और ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, सिगरेट, डीवीआर तथा करीब एक हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली।

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मामले के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने 1 अगस्त की रात बुलाकीवाला कुर्बानी स्थल के पास से इमरान को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो पैकेट बादाम, दो पैकेट काजू, तीन पैकेट खजूर, चार पैकेट नमकीन, छह डिब्बी सिगरेट, डीवीआर मय हार्ड डिस्क तथा 990 रुपये नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में इमरान ने पुलिस को बताया कि वह नशे का आदी है और स्मैक खरीदने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार आरोपी का पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर दिया है।

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