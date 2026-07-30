Dehradun News: पेंशन बढ़ाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन
Dehradun News: उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने चिन्हीकरण से छूटे आंदोलनकारियों के निस्तारण और पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परिषद ने ज्ञापन सौंपकर 15 दिन की कार्रवाई की चेतावनी दी है। सभा में बालेश बबानिया को नया संरक्षक चुना गया।
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने चिन्हीकरण से छूटे आंदोलनकारियों के निस्तारण और पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परिषद ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।शहीद स्थल पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रामपाल की अध्यक्षता में हुई सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। ज्ञापन में वर्ष 2021 तक के लंबित आवेदनों के निस्तारण, पेंशन वृद्धि लागू करने, चिन्हीकरण के मानकों में शिथिलता देने और जिला स्तर पर एक समर्पित कक्ष स्थापित करने की मांग की गई।
इस दौरान सर्वसम्मति से बालेश बबानिया को परिषद का नया संरक्षक चुना गया। प्रदर्शन करने वालों में बालेश बबानिया, अनन्त आकाश, सुरेश कुमार, चिन्तन सकलानी, प्रमिला रावत, सुभागा फर्स्वाण, राजेश शर्मा, प्रभात डंडरियाल, विकास रावत, पुष्पलता वैश्य, दुर्गाध्यानी, अम्बुज शर्मा, रामदुलारी लोधी, पारुल बिष्ट, राजेश्वरी, यशोदा, निशा, मुकेश, मीरा, गीता, सुनीता, एकादशी, उपेंद्र, देवेश्वर, उमेश, जमुना, सरला, हरिओम, रमेश, मनोज, बिजेंद्र, भगत, गुरूप्रसाद और प्रतीक आदि मौजूद रहे।
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