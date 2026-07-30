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Dehradun News: लैब तकनीशियन करेंगे सीएम आवास कूच

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून में मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट संघ ने 31 जुलाई को आक्रोश रैली का ऐलान किया है। संघ के सदस्य 73 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। रैली गांधी पार्क से सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें प्रदेशभर के लैब टैक्नोलॉजिस्ट और छात्र शामिल होंगे।

Dehradun News: लैब तकनीशियन करेंगे सीएम आवास कूच

Dehradun News: देहरादून। मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट संघ, उत्तराखंड ने नियमावली, भर्ती समेत अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर 31 जुलाई को आक्रोश रैली और मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया है। संघ के अनुसार, बीते 73 दिनों से एकता विहार, देहरादून में शांतिपूर्ण धरना जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। रैली शुक्रवार सुबह 10:30 बजे गांधी पार्क से शुरू होगी। इसमें प्रदेशभर से मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट, बीएससी एमएलटी डिग्रीधारक और छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। संघ के प्रदेश महासचिव मयंक राणा ने यह जानकारी दी।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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